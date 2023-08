En juin dernier se tenait la grande messe d’Adobe, le Summit EMEA 2023. À l’occasion de cet événement de grande envergure, l’entreprise américaine a levé le voile sur les grandes innovations technologiques qui transformeront le travail des spécialistes du marketing numérique et de l’expérience client. Parmi celles-ci, des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) avancées destinées à enrichir sa solution de content supply chain. Une nouveauté qui a suscité un fort engouement auprès de sa clientèle et de ses partenaires européens.

Content supply chain : de quoi parle-t-on ?

« Dans la plupart des entreprises, le cycle de vie du contenu s’apparente à un réseau de workflows et de systèmes déconnectés souvent chaotiques », souligne Adobe. Ce fonctionnement provoque des conséquences en cascade : les marques subissent une explosion de leurs coûts, passent à côté d’opportunités de revenus et ont du mal à faire face à la demande croissance de contenu. Autant dire qu’il est difficile d’offrir des expériences client marquantes avec un réel impact commercial dans ce contexte.

Pour cette raison, Adobe a mis au point, depuis plusieurs années déjà, une solution de content supply chain, ou de “gestion de vie du contenu”. Il s’agit de composants interconnectés qui fonctionnent en harmonie pour simplifier la création, la distribution et l’optimisation du contenu à travers les canaux. Le processus repose avant tout sur une collaboration fluide entre les différentes parties prenantes.

L’entreprise ouvre aujourd’hui sa solution à sa clientèle européenne afin qu’elle puisse, elle aussi, simplifier l’orchestration de ses contenus et déployer des expériences à forte valeur ajoutée.

Répondre au besoin accru de contenus personnalisés grâce à l’IA

Outre le besoin exponentiel de contenus, les marques doivent faire face à un autre défi : la personnalisation. Aujourd’hui, les clients sont attirés par les marques qui leur donnent le sentiment d’être écoutés et compris. En somme, qui prête attention à leurs besoins et désirs particuliers. Or, proposer des expériences personnalisées à grande échelle est loin d’être simple.

Pour aider les entreprises dans cette mission, Adobe dote sa solution de content supply chain de fonctionnalités d’intelligence artificielle générative, une innovation qui a fait ses preuves dans l’amélioration de la productivité et de la performance. Le géant américain se base sur sa propre technologie, Adobe Firefly. En quelques clics, les entreprises peuvent désormais générer des images commercialement viables à l’ensemble de leurs équipes. Pour ce faire, deux possibilités : utiliser l’IA sous forme de service autonome, ou se rendre dans Adobe Express.

Toujours pour accélérer la création de contenus, la solution d’Adobe est renforcée par de nouveaux services d’IA générative, Sensei GenAI. Ils exploitent plusieurs grands modèles de langage pour générer et modifier des expériences textuelles. Disponibles depuis Adobe Experience Platform, ils agrègent les données et les contenus des marques dans un modèle de langage commun. Elles peuvent alors entraîner les modèles d’IA génératives sur des insights client confidentiels, et personnaliser les contenus en conséquence.

À présent, la solution de content supply chain regroupe donc Adobe Creative Cloud, Adobe Workfront, Adobe Experience Manager, Adobe Experience Platform, Adobe Express pour les entreprises, Frame.io et les fonctionnalités alimentées à l’IA d’Adobe Firefly et Sensei GenAI.

Toujours pour optimiser leurs processus, les entreprises doivent pouvoir se concentrer sur des tâches qui permettent réellement de développer leur activité. Cela implique d’automatiser les plus chronophages et complexes. Dans cette optique, la solution de content supply chain d’Adobe se pare de nouvelles options d’automatisation pour simplifier les procédures liées aux réglementations en matière de données, de gouvernance et de localisation. De cette façon, les sociétés peuvent diffuser un contenu pertinent et unique tout en assurant la conformité aux attentes de la clientèle et aux normes réglementaires.

La solution d’Adobe séduit déjà bon nombre de grandes marques européennes, grâce à laquelle elles peuvent créer, gérer, personnaliser et diffuser leurs assets via un seul environnement. L’ajout de l’IA générative dans l’équation leur permettra d’améliorer, encore plus, les opérations liées au contenu, et ainsi de proposer des expériences client mémorables.

