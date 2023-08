Les contraintes imposées par la crise sanitaire ont fait émerger une dynamique de digitalisation nécessaire au sein de plusieurs secteurs, dont la joaillerie. Une transition, qui à première vue, peut paraître difficile pour une activité qui repose principalement sur une expérience tactile. Pour autant, petits comme grands acteurs de l’industrie parviennent à relever le défi grâce aux nombreuses possibilités offertes par le numérique et les technologies qui l’accompagnent.

L’omnicanalité, stratégie essentielle pour les acteurs du secteur

D’un point de vue global, les consommateurs ont des attentes précises : ils souhaitent bénéficier de la même expérience en ligne comme en point de vente. Pour les marques de la joaillerie, satisfaire ces exigences implique nécessairement de passer à la vitesse supérieure sur l’omnicanalité afin de reconnaître le client à chaque étape de son parcours.

Pour un secteur qui, traditionnellement, évolue plutôt en physique, cela demande de repenser l’expérience en ligne afin que le client puisse passer, sans difficulté, des réseaux sociaux au site web puis au magasin. Le tout, sans aucun accroc. De cette façon, les marques peuvent suivre le parcours des acheteurs sur l’ensemble des points de contact, identifier leurs habitudes et préférences et dessiner une expérience sur-mesure selon celles-ci.

Certains acteurs de l’industrie, comme ocarat.com, avaient déjà fait du numérique le cœur de leur activité. Dès ses débuts, l’entreprise a misé sur sa boutique en ligne pour se faire un nom dans le secteur de la bijouterie et joaillerie. En octobre prochain, elle partira à la rencontre des passionnés et amateurs de montres lors de son tout premier événement physique, baptisé We Love Watches.

Une expérience client augmentée grâce à la technologie

L’essayage est une étape cruciale lors de l’achat d’un bijou. Pour les marques, impossible de passer outre celle-ci, et ce, même en ligne. Ne pas proposer cette option peut avoir un impact considérable sur leurs ventes : ne pouvant pas se projeter avec sa bague ou son bracelet, le client n’hésitera pas une seconde avant de se tourner vers le site d’un concurrent qui propose cette option. Synonyme de praticité, elle évite à l’acheteur de passer du temps à renvoyer le produit en cas de problème.

Conscientes de cet enjeu crucial, bon nombre de marques dotent leurs sites e-commerce d’une technologie de virtual try-on. Boostée à la réalité augmentée, elle permet de scanner le visage et le corps de l’acheteur pour y appliquer le produit de son choix : collier, montre ou tout autre bijou. Cette fonctionnalité, qui se rapproche de l’essayage en magasin, simplifie grandement la prise de décision, levant ainsi les freins à l’achat souvent reprochés au digital.

Le live shopping, un format d’avenir pour les marques de bijoux

Avec l’avènement du digital et des réseaux sociaux, de nouveaux formats gagnent en notoriété. Parmi eux, le live shopping. Il s’agit de sessions vidéo en direct durant lesquelles une marque présente et commercialise des produits. Plus qu’une simple tendance, ce levier représente une véritable opportunité de croissance : selon une étude menée par McKinsey en 2021, le taux de conversion moyen du live shopping atteint 30 %, soit 10 fois que celui de l’e-commerce traditionnel.

Cette pratique, qui connaît un succès fulgurant en Chine, attise la curiosité des Français. Ils apprécient particulièrement ce moment privilégié pour découvrir la marque et ses produits dans un cadre intimiste et chaleureux. La possibilité d’interagir directement avec les experts ou les ambassadeurs de marque, qui sont souvent des personnalités renommées, est un atout supplémentaire.

Mode, bricolage, high-tech… Plusieurs secteurs se sont déjà emparés de ce format interactif. L’adoption est plus lente dans le monde du bijou. Pourtant, les marques ont tout à y gagner : canal de vente supplémentaire, ciblage d’une nouvelle audience, augmentation de leur notoriété…

Industrie historique, la joaillerie parvient à redessiner leur expérience client malgré les contraintes et les obstacles liés à l’essayage. Doucement, mais sûrement, les acteurs s’approprient les nouvelles technologies pour faire de l’e-commerce le cœur de leur business.