Depuis plusieurs années, le live commerce, aussi appelé live shopping, gagne du terrain dans les stratégies des entreprises. Inspirée des télé-achats, cette technique de vente permet aux consommateurs d’acheter, en temps réel, les produits d’une marque via une vidéo diffusée sur son site web ou sur les réseaux sociaux.

Particulièrement répandu en Asie, ce concept marketing s’installe doucement, mais sûrement en France. C’est ce que souligne la dernière étude réalisée par Software Advice, société spécialisée dans les parcours d’achat de logiciels des entreprises. Bien qu’elle ait été réalisée auprès d’un petit panel de 1 000 personnes, elle met en exergue une tendance clé : le live commerce pique la curiosité de nombreux consommateurs. Aujourd’hui, 1 Français sur 3 en serait déjà adepte.

La génération Y initiée au live commerce

Peu démocratisé en France, le live shopping n’est pas méconnu des Français pour autant. 65 % des sondés affirment qu’ils connaissaient déjà le concept avant l’enquête de Software Advice. La génération Y est particulièrement familière avec celui-ci. 76 % des consommateurs ayant entre 28 et 45 ans connaissaient déjà le live commerce, contre 69 % des répondants de la génération Z.

Cela s’explique non seulement par le fait que la génération Y est le cœur de la population active, mais aussi qu’elle a un meilleur pouvoir d’achat. Elle dépense donc davantage en ligne, et est ainsi plus ciblée par les sites e-commerce. Cette tendance se traduit aussi du côté des achats : 90 % d’entre eux ont déjà commandé un produit lors de live shopping, contre 89 % de la génération Z, 77 % de la génération X et 59 % des baby-boomers.

Les réseaux sociaux, plateformes privilégiées pour le live shopping

Les réseaux sociaux ont été les premiers canaux à accueillir le live shopping à ses débuts. Facebook et Instagram ont particulièrement popularisé cette pratique, bien qu’ils aient finalement restreint leur politique à ce sujet. Pour cette raison, les marques ont tendance à se tourner vers ces plateformes pour orchestrer leur live commerce. Il n’est donc pas surprenant que 62 % des Français ayant participé à une session l’aient fait via un média social. Seulement 23 % se sont rendus sur le site d’un vendeur pour en visionner un.

Une tendance qui a ses limites

Même si de nombreux consommateurs expriment un intérêt pour le live shopping, 29 % des sondés n’y portent aucun intérêt. 66 % d’entre eux préfèrent les méthodes d’achat traditionnelles et 47 % refusent de se faire davantage influencer par les marques. Autre point évoqué, la communication de leurs données personnelles aux plateformes. 31 % refusent de participer au live commerce pour cette raison. Cela confirme la prise de conscience des consommateurs sur la protection de la vie privée, observée depuis plusieurs mois déjà.

Malgré ces craintes, le live commerce parvient à séduire bon nombre des Français ayant participé à une session, et intéresse de plus en plus de non-initiés. Pour les PME, c’est le signe que ce levier peut être un vecteur de visibilité et de vente sur lequel il peut être intéressant de miser. La proximité et l’instantanéité qui le caractérise demeurent également de véritables atouts pour créer des relations plus solides avec leurs clients. Quelques défis restent toutefois à surmonter, comme la mise en place de processus de paiement simplifiés et d’une politique de confidentialité transparente.