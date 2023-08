La crise sanitaire a redessiné les lignes des normes et des tendances du commerce B2B. Ce qui était autrefois une initiative est aujourd’hui un impératif, à commencer par la diversification des modèles commerciaux et des flux de revenus numériques. Pour les entreprises, il est plus que jamais nécessaire de repenser leurs stratégies en misant sur de nouveaux canaux. Dans ce livre blanc, Ibexa, la plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, dévoile comment les organisations B2B peuvent explorer plusieurs options pour diversifier de leurs canaux de vente. Elle met en exergue trois possibilités offertes par le numérique : les marketplaces, les revendeurs numériques et le commerce en ligne direct.

Les marketplaces B2B

Les marketplaces B2B ont fortement gagné en popularité ces dernières années. Alors qu’il n’en existait que 20 en Europe en 2010, on en dénombre 300 aujourd’hui. Ces plateformes, qui se positionnent comme des intermédiaires, mettent en relation des clients et des entreprises.

Grâce à ce fonctionnement, les acheteurs accèdent rapidement à une diversité de produits, peuvent les comparer et centraliser leurs achats. En somme, c’est l’ensemble du processus de vente qui est simplifié, permettant aux sociétés de conclure plus facilement des ventes. Les marketplaces les aident donc à séduire davantage de clients sans y fournir d’effort technologique, mais aussi à augmenter leur visibilité.

Malgré leur coût parfois onéreux, ces plateformes présentent des avantages indiscutables. Comme le soulignent les experts d’Ibexa dans ce livre blanc, les menaces plus problématiques sur le long terme sont plutôt l’érosion des prix et la perte d’authenticité de la marque.

En effet, si les produits d’une entreprise B2B ne renvoient pas une forte image de marque, il y a de fortes chances qu’ils se perdent dans l’océan d’offres affichées sur les marketplaces. En parallèle, les acteurs de niche ou les leaders du marché tirent parti de la puissance de leur image de marque, leur permettant de créer leur propre marketplace.

En somme, l’idée est de définir un réel plan d’action avant de rejoindre une marketplace. Pour les entreprises qui manquent de présence commerciale, une plateforme comme celle-ci permettra de se développer plus rapidement sur un marché.

Dans ce guide, les experts d’Ibexa vous aident à définir si les marketplaces sont la meilleure solution pour développer votre activité, ou s’il est préférable d’opter pour une alternative.

Le commerce numérique via le revendeur

Autre option évoquée dans ce livre blanc, le commerce numérique via le revendeur en ligne. Il peut être décrit comme un type de mise sur le marché où les entreprises ne perturbent pas le canal de valeur. Elles comptent plutôt sur les distributeurs pour vendre leurs articles en ligne aux clients. Généralement, ces derniers sont des entreprises, et non les consommateurs finaux du produit. Avec cette approche, le but est de vendre aux distributeurs et de leur fournir les outils numériques pour qu’ils puissent vendre à leur tour.

Aujourd’hui, la majorité des entreprises B2B avec une présence numérique vendent directement à d’autres organisations ou à un réseau de revendeurs en ligne. La force de cette stratégie est donc qu’elle représente une extension plus naturelle de ce que les sociétés B2B font déjà.

Quels sont les avantages de ce modèle ? Pour obtenir quels résultats ? Comment savoir s’il est fait pour votre entreprise ? Ibexa répond à toutes ces questions dans son précieux guide.

Le commerce en ligne direct

Dernière possibilité, le commerce en ligne direct. Cela consiste à exploiter son propre canal e-commerce afin d’atteindre le client final : un consommateur, une entreprise, un organisme public… L’entreprise s’appuie sur son site web, voire ses applications, pour leur vendre directement ses produits. Cette approche

présente de nombreux atouts sur lesquelles reviennent les spécialistes d’Ibexa dans ce livre blanc.

Parmi ceux-ci, les nombreuses opportunités pour les entreprises avec une image de marque forte, capable d’attirer un large public vers la propriété numérique. Elle permet aussi d’offrir des produits personnalisés ainsi que des services à valeur ajoutée fournis avec le produit. Tous les avantages du commerce numérique direct sont à découvrir dans ce guide. Ils sont notamment mis en exergue à travers deux exemples, qui vous permettront de mieux saisir les possibilités offertes par cette méthode.

Le livre blanc vous éclaire sur les options pour diversifier vos canaux de ventes numériques. Pas à pas, les experts d’Ibexa vous guident dans le choix de votre approche pour que vous puissiez accélérer votre transformation numérique en 2023.