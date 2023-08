Dans le cadre de la conférence Black Hat USA s’étant déroulée le 9 août, à Las Vegas, l’Administration Biden a présenté l’un de ses leviers pour mieux sécuriser les infrastructures ...

Dans le cadre de la conférence Black Hat USA s’étant déroulée le 9 août, à Las Vegas, l’Administration Biden a présenté l’un de ses leviers pour mieux sécuriser les infrastructures critiques du pays. Les États-Unis comptent lancer un hackathon dédié à la cybersécurité, visant à développer des systèmes d’intelligence artificielle capables d’identifier et de corriger des vulnérabilités logicielles.

Les États-Unis restent inquiets en matière de cybersécurité

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), l’agence américaine de recherche et développement de nouvelles technologies militaires, sera l’entité qui se chargera de ce concours. Baptisé « AI Cyber ​​Challenge » (AIxCC), ce programme de développement est ouvert à tous les Américains souhaitant s’investir dans la conception de modèles d’intelligence artificielle pour la cyberdéfense du pays. Les géants Google et Microsoft, ainsi que les start-up OpenAI et Anthropic spécialisées dans l’IA collaboreront avec la DARPA, notamment pour vérifier la fiabilité des outils qui seront proposés.

« Nous voulons créer des systèmes capables de défendre automatiquement tout type de logiciel contre les attaques, » a déclaré Perry Adams, le responsable du programme à la DARPA. À la Maison-Blanche, plusieurs hauts responsables ont admis que sécuriser correctement les logiciels utilisés par les agences gouvernementales constitue une tâche très ardue.

« Pour l’heure, ces agences n’ont pas les outils capables de garantir la sécurité des systèmes informatiques qu’ils utilisent quotidiennement. Nous avons vu ces dernières années des pirates réussir à avoir accès à des données sensibles, posant un grave risque pour la sécurité nationale », a ajouté Perry Adams. À titre d’exemple, Microsoft a récemment affirmé que la Chine a réussi à pirater des systèmes critiques américains.

Un hackathon inédit pour protéger les infrastructures critiques américaines grâce à l’IA

« Je pense que nous devons garder une longueur d’avance et l’intelligence artificielle offre une approche très prometteuse pour cela, » affirme le responsable du concours. Au printemps prochain, l’agence dépendant du département de la Défense des États-Unis va organiser un premier évènement qui permettra de retenir les vingt meilleures équipes inscrites.

Elles seront par la suite invitées dans le cadre des demi-finales du AIxCC qui se dérouleront lors de l’édition 2024 du DEF CON, l’une des conférences hacker les plus prestigieuses au monde. À cette occasion, seuls cinq groupes pourront prétendre à la finale qui se déroule l’année suivante, lors de l’édition 2025 du DEF CON. Les finalistes toucheront une récompense financière, qui sera de plus en plus conséquente en fonction de leur classement dans le top 5.

Comme l’a indiqué la Maison-Blanche dans son communiqué, « seule l’équipe ayant réussi à mettre au point une intelligence artificielle capable de défendre rapidement les infrastructures critiques contre les cyberattaques remportera l’ultime récompense » : 4 millions de dollars.