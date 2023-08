L’industrie automobile a la cote dans le secteur des semi-conducteurs. Infineon, fabricant allemand de puce, a annoncé vouloir investir 5 milliards d’euros supplémentaires dans l’expansion de son usine en Malaisie. ...

L’industrie automobile a la cote dans le secteur des semi-conducteurs. Infineon, fabricant allemand de puce, a annoncé vouloir investir 5 milliards d’euros supplémentaires dans l’expansion de son usine en Malaisie. Cet investissement de 7 milliards d’euros au total doit lui permettre de disposer de la plus grande usine au monde de production de puces en carbure de silicium.

Une annonce qui ne rassure pas les investisseurs

Dans une voiture standard, on retrouve en moyenne 900 semi-conducteurs. Dans des modèles électriques, ce montant peut être multiplié par deux voire trois. Le carbure de silicium émerge comme le semi-conducteur parfait pour la construction de composants électriques. Ses propriétés offrent un avantage considérable sur le silicium standard : réduction des pertes électriques, un poids plus léger, une taille plus fine, une conductivité thermique améliorée et une meilleure fiabilité.

Infineon est l’un des leaders de la production de ce type de semi-conducteurs. Elle a notamment plusieurs usines à Villach, en Autriche et à Kulim, en Malaisie. En février 2022, l’entreprise a annoncé un projet d’extension à Kulim d’une valeur de 2 milliards d’euros. Il y a un an, la construction a commencé pour une sortie de terre d’ici décembre 2024. Initialement, l’objectif de cette expansion était d’atteindre un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros, contre 350 millions d’euros l’année dernière. L’investissement supplémentaire de 5 milliards d’euros devrait finalement permettre d’atteindre des revenus de plus de 7 milliards d’euros d’ici 2030.

Cet investissement majeur pour l’entreprise européenne est surtout motivé par les commandes des clients de la région comme les constructeurs automobiles SAIC, distributeurs des voitures MG, et Chery, la marque automobile du gouvernement chinois. Sven Schneider, directeur financier d’Infineon, évoque également, dans une interview à Bloomberg, la forte main-d’œuvre présente en Malaisie, qui en fait un « endroit attrayant pour se développer ».

Cette annonce n’a étrangement pas convaincu les marchés. La valeur des actions de l’entreprise cotée à Francfort a chuté de 10 % pour atteindre les 34,92 euros. Pour le troisième trimestre, Infineon a annoncé une marge en baisse par rapport au trimestre précédent, en passant de 28,6 % à 26,1 %. Cet indicateur montre qu’elle pourrait continuer de se contracter pour la fin de l’année.