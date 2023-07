À leurs débuts, les entreprises cherchent à structurer leurs équipes commerciales et marketing. Or, à mesure que la structure et les besoins évoluent, il devient important d’optimiser les outils et les process en place pour favoriser l’alignement des équipes commerciales et leur permettre d’accélérer pour atteindre les objectifs de croissance. C’est là que le Sales Ops intervient !

Markentive, agence HubSpot spécialisée dans les problématiques de digitalisation des ventes et du marketing au service de la croissance, vous donne rendez-vous le jeudi 27 juillet à 11h30 pour découvrir ce métier, destiné à structurer les équipes commerciales pour les aider à booster les ventes. L’objectif : vous démontrer comment un Sales Ops peut contribuer à l’amélioration de votre performance et de votre productivité.

Découvrez le rôle clé du Sales Ops dans votre développement

Le Sales Ops, pour Sales Operations, est un poste crucial dans l’optimisation des performances commerciales. Il répond au besoin croissant des entreprises de coordonner efficacement leurs activités de vente. C’est notamment le cas dans les grandes entreprises où la complexité de la vente représente un défi majeur.

Pour ce faire, il optimise et rationalise continuellement les processus d’automatisation et l’expertise du CRM des équipes sales et marketing. Cela implique d’analyser différents indicateurs de performance, identifier les méthodologies commerciales les plus efficaces, sélectionner les bons outils ou encore aider les commerciaux à monter en compétence grâce à des formations.

En somme, le Sales Ops est à la fois porté sur l’analyse de données, l’optimisation des process et outils en place et la formation des équipes. Autant dire qu’il joue un rôle transverse, indispensable au bon développement d’une entreprise. Durant ce webinar, Christian Neff CEO et fondateur de Markentive, et Cristina Supostat, Operations Manager vous emmènerons à la découverte de ce métier clé. Ils reviendront sur son rôle au sein d’une organisation, les compétences nécessaires pour occuper cette fonction et l’ensemble de son champ d’activité.

Un Sales Ops/Business Ops/Revenue Ops, qu’est-ce que c’est ?

Quelles sont les qualités / compétences du profil ?

Quand faut-il staffer ce type de fonction ?

Comment manager/recruter/sous-traiter votre fonction ops ?

Dans le détail, voici les points qui seront abordés lors de cet événement :

Vous l’aurez compris, Markentive vous offrira un véritable tour d’horizon des missions d’un Sales Ops et des bénéfices pour votre organisation. Ce profil est une alternative de choix au recrutement d’un nouveau manager de vente, d’un commercial ou encore d’un marketeur. À l’aide de ses compétences stratégiques, il peut booster les performances et la productivité d’une société de 20 % à 50 %. Des résultats percutants qui font la différence dans la croissance et la pérennité d’une entreprise.

En somme, ce webinar est un rendez-vous incontournable pour tout directeur commercial ou directeur général qui souhaiterait améliorer l’efficacité au sein de ses équipes business, et ainsi donner un coup de boost à son activité. Alors, prêt à atteindre un nouveau sommet grâce au Sales Ops ? Inscrivez-vous dès maintenant à ce webinar. Dans le cas où vous ne seriez pas disponible le jeudi 27 juillet, il est possible de vous inscrire pour recevoir le lien vers le replay.