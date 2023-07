Le 8 juin marquait l’ouverture de l’événement phare d’Adobe, le Summit 2023. À cette occasion, les spécialistes du marketing digital et de l’expérience client se sont réunis pour connaître les dernières innovations de l’entreprise américaine. Ils ont pu découvrir, avec joie, l’intégration de nouveaux services d’intelligence artificielle (IA) générative destinés aux entreprises, aussi appelés Sensei GenAI, à sa solution de gestion de l’expérience client, l’Adobe Experience Cloud. Objectif : redéfinir la façon dont les marques proposent des expériences client.

Proposer des expériences d’exception grâce à l’IA

Depuis plusieurs années déjà, Adobe déploie, via Sensei, la puissance de l’IA dans une large palette d’applications. Chacune de ces innovations vise à aider les organisations à optimiser leur créativité, leurs workflows et leurs stratégies de marketing digital pour proposer des expériences client mémorables et uniques.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Toujours avec cet objectif en tête, Adobe dote aujourd’hui Experience Cloud, sa suite dédiée aux équipes marketing, de nouveaux services avancés d’IA générative. Ils exploitent plusieurs grands modèles de langage, dont Microsoft Azure OpenAI Service et FLANT-5. Intégrés en mode natif, ils aident les spécialistes de l’expérience client à proposer des parcours plus précis et personnalisés.

Plusieurs services de la solution se voient amplifiés grâce à l’IA générative, parmi lesquelles :

Customer Journey Analytics , qui regroupent des insights cross-canal permettant aux marketeurs d’identifier les obstacles et les opportunités d’interaction. En parallèle, ils peuvent obtenir des légendes intelligentes générées automatiquement par l’IA. Ces descriptions textuelles permettent d’interpréter plus facilement les différentes visualisation de données, et donc d’avoir des insights clés en main ;

, qui regroupent des insights cross-canal permettant aux marketeurs d’identifier les obstacles et les opportunités d’interaction. En parallèle, ils peuvent obtenir des légendes intelligentes générées automatiquement par l’IA. Ces descriptions textuelles permettent d’interpréter plus facilement les différentes visualisation de données, et donc d’avoir des insights clés en main ; Dynamic Chat , qui automatise les interactions avec les prospects en ligne, intègre désormais Marketo Engage , la puissante solution de marketing automation B2B d’Adobe. De cette façon, les spécialistes du marketing B2B peuvent interagir de manière proactive avec les visiteurs, collecter des informations sur les prospects et simplifier le transfert de ceux-ci aux forces de vente ;

, qui automatise les interactions avec les prospects en ligne, intègre désormais , la puissante solution de marketing automation B2B d’Adobe. De cette façon, les spécialistes du marketing B2B peuvent interagir de manière proactive avec les visiteurs, collecter des informations sur les prospects et simplifier le transfert de ceux-ci aux forces de vente ; Adobe Experience Manager et la fonctionnalité Marketing Copy Generation , qui permettent aux entreprises de créer et de modifier le texte des sites web et des applications mobiles en quelques clics. Il est même possible d’entraîner son modèle d’IA générative avec ses propres documents pour assurer la conformité du contenu à la marque ;

, qui permettent aux entreprises de créer et de modifier le texte des sites web et des applications mobiles en quelques clics. Il est même possible d’entraîner son modèle d’IA générative avec ses propres documents pour assurer la conformité du contenu à la marque ; Adobe Journey Optimizer , pour créer rapidement des variantes de communication pour tous les points de contact nécessaires ;

, pour créer rapidement des variantes de communication pour tous les points de contact nécessaires ; L’Assistant IA pour Adobe Experience Platform, permettant d’interroger ses données et extraire rapidement des insights.

Comme un véritable co-pilote, Adobe Sensei GenAI permet donc aux sociétés de gagner du temps dans leur travail d’analyse. Non seulement ils boostent leur productivité, mais génèrent aussi des expériences client personnalisées à grande échelle, et ce, rapidement. In fine, cela se traduit par une augmentation des performances de la marque.

Pour atteindre ce but, ils peuvent également s’appuyer sur Firefly. Grâce à cette nouvelle offre, les entreprises simplifient et accélèrent la création de tous leurs médias, tout en optimisant leurs coûts. C’est très simple : il suffit de saisir un prompt dans l’une des cent langues prises en charge pour créer des images uniques, transformer du texte, décliner des illustrations vectorielles en plusieurs couleurs… L’avantage, c’est que les marques ont la possibilité d’entraîner Firefly avec leurs propres contenus et d’intégrer cette gamme de modèles de langage à leur écosystème pour générer des visuels en adéquation avec leur identité. Ces IA créatives sont incorporées directement à Experience Cloud afin que les professionnels puissent créer facilement des contenus soignés dans tous leurs projets.

Cette année, Adobe mise donc plus amplement sur l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à répondre aux grands enjeux de l’expérience client : personnalisation, rapidité et omnicanalité. Avec Sensei GenAI et Firefly directement intégrés à leurs applications préférées, les professionnels ont toutes les fonctionnalités à portée de main pour transformer leur relation client.

Découvrez toutes les innovations introduites lors de l’Adobe Summit et accélérez la croissance de votre entreprise.