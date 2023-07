Samsung a partagé, ce vendredi 7 juillet, ses prévisions pour les résultats financiers de son second trimestre de 2023. L’entreprise sud-coréenne s’attend à un profit opérationnel en forte baisse, fortement ...

Samsung a partagé, ce vendredi 7 juillet, ses prévisions pour les résultats financiers de son second trimestre de 2023. L’entreprise sud-coréenne s’attend à un profit opérationnel en forte baisse, fortement impacté par la chute des prix de ses puces DRAM, pour la mémoire vive dynamique, et NAND, pour la mémoire flash. Le géant des semi-conducteurs devra attendre encore un peu pour profiter de l’engouement autour de l’intelligence artificielle (IA) et capitaliser dessus.

Un profit opérationnel en baisse de 96 %

Pour ses trois derniers mois, Samsung s’attend à un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros. C’est 22 % de moins qu’au même trimestre l’année précédente. Du côté de son profit opérationnel, la société basée à Séoul prévoit environ 420 millions d’euros. Il s’agit d’un effondrement de 96 % sur l’année glissante, son niveau le plus bas en quatorze ans. Il reste néanmoins supérieur aux estimations des analystes qui anticipaient environ 390 millions d’euros de bénéfice.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette baisse drastique est attribuée au recul des prix des puces mémoires. Selon le cabinet Bernstein Research, le tarif des semi-conducteurs de type DRAM et NAND a respectivement baissé de 21 % et 13 % entre le mois d’avril et juin. Avec le retour à la normale des habitudes de consommation suite à la pandémie de Covid-19, ces derniers, utilisés pour la conception d’ordinateurs et de smartphones, ont été moins sollicités. Une sollicitation plus faible qui s’est ressentie sur les ventes de Samsung, leader mondial de puces mémoires.

Toutefois, le mastodonte espère pouvoir rebondir dans les mois à venir. Interrogé par le Financial Times, Kim Dong-won, analyste pour KB Securities, soulignait que « les livraisons des DRAM de Samsung dépassent les estimations précédentes et les stocks de puces s’épuisent rapidement, de sorte que nous nous attendons à ce que sa structure de coûts s’améliore rapidement ».

Samsung peut également compter sur le marché de l’intelligence artificielle, en pleine expansion. Les grands modèles de langage, comme ChatGPT, nécessitent de nombreux semi-conducteurs de pointe pour être entraînés de manière efficace et le plus rapidement possible. En ce sens, Kyung Kye-hyun, responsable de l’activité des puces mémoires de Samsung faisait remarquer lors d’un séminaire interne que « nos puces HBM3 et HBM3P vont largement contribuer à doper nos profits dès l’an prochain ». Les résultats financiers de Samsung pour le second trimestre de 2023 seront publiés le 27 juillet.