Pour créer un tutoriel vidéo, il faut être un as du montage ou manier des logiciels professionnels assez complexes. Autant dire que développer les compétences exigées ou maîtriser toutes les fonctionnalités requises demande un temps précieux. Pour éviter d’y passer des heures tout en ayant un rendu optimal, il est possible d’opter pour un outil simplifié, comme ScreenRun. Ce logiciel permet de concevoir des tutoriels vidéo à partir d’une simple capture d’écran ou d’un enregistrement vidéo. Des fonctionnalités avancées sont proposées pour peaufiner le visuel.

Des vidéos professionnelles en quelques clics

Après avoir réalisé votre capture d’écran ou votre enregistrement vidéo, il suffit de télécharger le média sur ScreenRun. Vous accédez alors à une interface ergonomique et simple à prendre en main. C’est depuis celle-ci que la magie opère. En quelques clics, vous placez les repères, aussi appelés “points”, sur votre visuel. C’est grâce à ce système que l’utilisateur peut zoomer sur les parties importantes. C’est comme si un curseur se déplaçait en temps réel sur la capture ou l’enregistrement, et lui indiquait les zones à observer. Cela rend la présentation bien plus dynamique.

ScreenRun s’arme également d’autres options pour peaufiner vos médias. Il est possible d’ajouter des sous-titres pour que la vidéo soit accessible à tous, ou encore d’importer une musique pour que votre contenu soit plus attrayant. Pour atteindre cet objectif, vous pouvez même rajouter une voix-off qui viendra compléter votre mise en scène.

Côté technique, vous gardez la main sur chaque détail : transition, arrière-plan et ombres, volume du micro… Il vous suffit de bouger des curseurs pour modifier ces éléments. Autant dire que les modifications sont effectuées très facilement et rapidement. La vidéo peut ensuite être exportée et publiée sur votre site web, les réseaux sociaux ou encore votre intranet.

Toutes les fonctionnalités de ScreenRun sont disponibles sur ordinateur, tablette, smartphone et navigateur. Pour les essayer à bas prix, vous pouvez profiter de la promotion en cours. En ce moment, l’application est proposée à 9,99 dollars à vie au lieu de 24,99 dollars. Grâce à cette offre exceptionnelle, il est possible de créer autant de vidéos que nécessaire, de changer le filigrane, de télécharger toutes vos créations en HD, de les exporter en GIF ou encore d’ajouter des sous-titres. En somme, tout le nécessaire pour créer une vidéo soignée sans y passer des heures.

