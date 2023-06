Il y a quelques années, concevoir une application sans connaissance en code était inenvisageable. Avec l’émergence de la technologie low-code/no-code, c’est désormais possible. Des solutions comme Hypi permettent de créer des apps en drag and drop et de transformer, très rapidement, un projet en réalité.

Donnez vie à votre projet en quelques clics

Grâce à Hypi, vous pouvez mettre au point une multitude d’applications : natives, web, mobile, desktop… Le tout, sans y passer des semaines. Depuis une interface ergonomique, vous créez votre projet de A à Z simplement en déplaçant des blocs. Selon les créateurs, « c’est aussi simple que d’éditer une présentation sous forme de diaporama ». Vous ajoutez du texte, des boutons Call-to-Action, des images et tout autre élément qui vous semble pertinent. Tout est entièrement personnalisable, de la police d’écriture aux couleurs en passant par le design.

La solution vise également à transformer des tâches manuelles chronophages en processus automatisés et fluides. Pour cela, elle s’arme d’un “logic builder”, qui permet de paramétrer des flux de travail. Grâce à celui-ci, vous pouvez automatiser la soumission de formulaire, la recherche d’informations et l’interrogation de votre base de données ou API. En connectant votre data à votre projet, vous pouvez même déclencher des actions lorsque l’utilisateur interagit avec votre application.

Une fois que vous avez terminé votre projet, Hypi vous offre un aperçu de celui-ci avant publication. Après cela, vous pouvez la mettre en ligne sur le Google Play Store et l’App Store en quelques secondes. Les internautes peuvent immédiatement la télécharger et profiter des fonctionnalités proposées.

Exceptionnellement, Hypi est disponible à prix cassé. L’outil est affiché à 49 dollars à vie au lieu de 840 dollars. Cela comprend le développement de deux applications mobiles, huit modèles, 25 000 requêtes par API par mois… Pour plus de possibilités, deux autres licences à 129 et 199 dollars sont proposées sur la marketplace AppSumo. Attention, l’offre se termine le 29 juin !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.