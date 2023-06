Ces derniers mois, de nombreux outils alimentés à l’intelligence artificielle (IA) ont vu le jour : pour simplifier la rédaction, générer des images uniques ou encore améliorer le référencement de son site web. De son côté, Databerry se spécialise dans l’optimisation de l’utilisation des données. Vous pouvez créer votre propre plugin pour les connecter à ChatGPT.

Un agent ChatGPT basé sur votre data

Databerry permet de mettre au point un agent ChatGPT basé sur vos données sans aucune notion de code. Pour cela, il faut d’abord connecter votre data à l’outil. Elle peut provenir de diverses sources : site web, PDF, Excel… Une fois cela fait, il convient de configurer le plugin en lui donnant un nom, en écrivant une description et en ajoutant votre logo. Après avoir terminé le paramétrage, vous pourrez l’installer.

Dès que vous poserez une question à votre agent ChatGPT, il puise dans votre data pour y répondre. La possibilité de mettre en place un système de recherche sémantique sur vos propres données est donc un réel atout. Elles sont mises à jour en même temps que vos documents, ce qui permet à l’IA d’avoir constamment accès à des informations actualisées. C’est également un moyen de faire parler vos données plus simplement. Databerry précise que le contenu de vos documents est hébergé sur des serveurs AWS sécurisés en Europe.

L’IA peut être utilisée pour simplifier le travail de vos collaborateurs, ou pour aider vos clients plus facilement. Elle peut endosser le rôle de support client et répondre à leurs questions sur vos services ou votre produit, le tout grâce à votre data. Il est aussi possible d’intégrer la technologie à Slack, WhatsApp ou toute autre plateforme pour que vos prospects l’utilisent sur leurs canaux préférés. L’intégration sur un site web est par ailleurs proposée. Il suffit de copier et de coller un bout de code, et le tour est joué. Côté accessibilité, Databerry prend en charge 90 langues.

Le plus, c’est que la solution fournit des statistiques quant à l’utilisation de votre plugin.

Databerry est un outil freemium. La version gratuite vous débloque un accès, la connexion à une source de données, vingt requêtes par mois et la synchronisation manuelle des données. Les options restent toutefois limitées. Des licences payantes et bien plus complètes sont proposées dès 25 dollars par mois.