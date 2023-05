Lors de leur navigation sur le web, les internautes voient défiler de nombreuses publicités. Pour capter leur attention, il faut sortir des sentiers battus et proposer un visuel plus attrayant, créatif et interactif. Pour cela, certaines marques misent aujourd’hui sur les publicités animées. Des outils no-code permettent d’en concevoir pour n’importe quel réseau social ou plateforme, comme BannerBoo.

7 000 templates disponibles

L’objectif de BannerBoo est de permettre à chacun de créer des publicités animées sans y passer des heures. Pour ce faire, l’outil met à disposition plus de 7 000 templates aux formats bien différents : carré, publication Facebook, mobile… Les modèles sont triés par industrie pour que les utilisateurs trouvent plus facilement ce qu’ils recherchent. Le retail, le tourisme et la finance sont quelques-uns des secteurs couverts.

Bien entendu, il est aussi possible de partir d’une feuille blanche. Tout fonctionne en drag and drop pour plus de simplicité. Des banques d’images et de vidéos libres de droits sont incluses à l’outil, facilitant le téléchargement de millions de visuels. Ajouter ses propres médias est également une option.

Côté édition, tout se fait en quelques clics, notamment la suppression d’arrière-plan, l’ajout d’objet ou l’insertion d’un texte. Pour le montage, le bouton “Smart Animation” facilite la tâche en alignant et animant automatiquement les différentes couches. La timeline peut aussi être utilisée pour maîtriser plus précisément les animations et transitions.

Les publicités peuvent ensuite être téléchargées en PNG, JPG, GIF, MP4, HTML5 ou encore GIF. Quant au partage des visuels, il suffit de copier et de coller l’URL du fichier et de l’envoyer à ses équipes ou ses clients. Ils réalisent directement leurs suggestions sur le document, permettant d’avoir tous les retours à un seul endroit.

BannerBoo est un outil payant en ce moment affiché à 49 dollars à vie au lieu de 599 dollars. Avec cette licence inclut 10 espaces de travail, l’export de 100 vidéos par mois, 5 GB de stockage, la suppression de 15 arrière-plans ainsi que 30 000 vues de publicités intégrées par mois. Pour plus de possibilités, d’autres offres sont disponibles.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.