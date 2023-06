Les contenus sont des leviers indispensables pour tirer son épingle du jeu auprès des prospects et convertir de nouveaux acheteurs, et ce, dans tous les secteurs. Le tourisme, la restauration et l’hôtellerie ne dérogent pas à la règle. Vous opérez dans l’une de ces industries et manquez d’inspiration pour élaborer une stratégie de contenu percutante pour votre marque ? Le mardi 27 juin à 16h, Bynder et Nosto vous invitent lors d’une masterclass exclusive pour plonger au cœur de la stratégie d’UGC et de contenu de Pierre et Vacances, véritable référence dans le monde du tourisme. L’occasion de connaître les points forts et possibles points d’amélioration ou d’optimisation du plan d’action de la marque.

L’UGC, pierre angulaire de la stratégie de l’entreprise

Ce n’est pas un secret, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans toute stratégie de contenu. Ces puissantes plateformes offrent de multiples possibilités créatives pour développer son identité de marque, accroître sa notoriété et séduire de nouveaux clients. C’est justement pour atteindre ces fameux objectifs de branding que Pierre et Vacances s’appuient sur les médias sociaux.

L’avantage avec ces derniers, c’est que n’importe qui peut partager son expérience de voyage en seulement quelques clics. Que ce soit à travers des reviews, des photos ou des vidéos, documenter son aventure n’a jamais été aussi simple.

Les spécialistes du tourisme le savent bien, ces témoignages ont le pouvoir de propulser un hôtel, une ville ou un restaurant. Ils ont également une grande influence sur la décision d’achat finale des autres prospects. Augmentation de la visibilité, notoriété en hausse, accroissement du taux de fidélisation… Les résultats sont percutants.

Pour mieux comprendre comment le leader dans l’industrie du voyage utilise l’UGC et le content marketing, Camille Aâssila, Senior Product Marketing Manager chez Nosto, et Marie Lorphelin, Field Marketing Specialist chez Bynder, décrypteront les rouages de sa stratégie. Elles partageront leur regard d’expertes sur les actions mises en place par la marque en évoquant les bonnes pratiques, et les optimisations qui pourraient être effectuées. À travers cet exemple, les intervenantes vous dévoileront les stratégies à adopter et les tendances du marché !

Comment Pierre et Vacances utilisent les réseaux sociaux pour atteindre ses objectifs de branding ;

Des conseils pour passer de la stratégie d’influence payante à la promotion de contenu organique provenant de clients fidèles grâce au CGU (Contenu Généré par les Utilisateurs) ;

L’importance de l’authenticité dans votre stratégie de contenu

Des recommandations pour optimiser et rationaliser le processus de marketing sur les réseaux sociaux afin de gagner du temps et rationaliser les dépenses.

Dans le détail, voici les points qui seront abordés lors du webinar du 27 juin :

À l’issue de cette webconférence, vous aurez toutes les clés en main pour créer une stratégie de contenu percutante, ciblée et authentique pour votre marque.

Alors, prêt à donner une nouvelle dimension à votre stratégie marketing ? Inscrivez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun des conseils prodigués par Bynder et Nosto !