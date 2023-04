Tout sourit à Cards. Après avoir été lauréate BigBooster en 2022 et Réseau Entreprendre Rhône en 2023, la plateforme de micro-learning, propulsée par Seekoya, poursuit aujourd’hui son ascension avec une ...

Tout sourit à Cards. Après avoir été lauréate BigBooster en 2022 et Réseau Entreprendre Rhône en 2023, la plateforme de micro-learning, propulsée par Seekoya, poursuit aujourd’hui son ascension avec une levée de fonds de 650 000 euros.

Une levée de fonds pour accélérer l’adoption du micro-learning en entreprise

Seekoya voit le jour en 2018 sous l’impulsion de Matthieu THOMAS, ancien salarié Apple (formateur) et entrepreneur-formateur depuis plus de 15 ans, et Nicolas LEGENDRE, développeur fullstack et entrepreneur depuis 10 ans. Dès les premiers jours de l’entreprise, les deux fondateurs ont un objectif : faciliter et accélérer le partage des savoirs internes.

Pour cela, la société met au point Cards, une solution de micro-learning. Grâce à celle-ci, les entreprises peuvent concevoir rapidement des formations courtes, mémorables et interactives pour leurs équipes. Contrairement aux formations classiques, souvent longues, passives et subies, le micro-learning permet d’ancrer progressivement les connaissances sans surcharger l’esprit et l’agenda des apprenants. Ces derniers peuvent consommer les modules à leur rythme, leur offrant une grande autonomie.

C’est grâce à ce concept innovant que Cards est parvenue à faire la différence sur le marché de la formation interne. Plusieurs organisations se sont laissé séduire par son offre, à l’image de Bosch, Art For Science ou encore de la Métropole de Lyon, qui se servent de la plateforme pour former leurs collaborateurs, clients ou agents.

Il n’y a pas que le portefeuille client de l’entreprise qui s’élargit. Son chiffre d’affaires grossit lui aussi. Au cours des dernières années, il a augmenté de 144 %. Son revenu mensuel récurrent a, lui, été multiplié par trois au cours des douze derniers mois. Pour poursuivre cette belle croissance, la startup réalise aujourd’hui son premier tour de table auprès des fonds d’investissement HUB612, d’Auguri Invest et de Business Angels français.

« Nous sommes très heureux de faire partie de cette première levée de fonds pour Cards. L’équipe expérimentée et solide va pouvoir considérablement accélérer l’adoption du micro-learning en entreprise, tout en permettant une diffusion encore plus rapide et efficace des connaissances internes », assure Maud CHARAF, directrice adjointe du HUB612.

Pour cela, Cards a déjà mis les bouchées doubles. Au début de l’année, de nouveaux talents ont intégré ses locaux pour accélérer le développement de sa plateforme. D’autres recrutements viendront compléter ses équipes d’ici fin 2023. Elle s’entoure également d’experts externes, comme l’agence White Mirror, qui l’assiste dans sa stratégie social media, et la société Kosmoss, spécialiste de l’innovation.

En parallèle, elle s’attelle à la mise au point de nouvelles fonctionnalités et intégrations, comme Microsoft Teams. Depuis fin mars 2023, les entreprises clientes peuvent retrouver leurs micro-formations directement dans la suite collaborative Microsoft.

Grâce à cette levée de fonds, la jeune pousse va pouvoir intensifier ses efforts pour démocratiser le micro-learning en entreprise. « C’est une grande étape dans la vie de notre startup que d’avoir atteint ce palier et nous sommes très fiers d’avoir embarqué dans l’aventure ces profils experts et de confiance. La levée de fonds combinée à notre trésorerie et vision de développement, devrait nous permettre d’accélérer considérablement sur divers piliers stratégiques », s’enthousiasme Matthieu THOMAS, CEO et co-fondateur de Cards.