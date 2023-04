Voilà une décision qui risque de faire couler beaucoup d’encre. Le groupe Foxconn, principal assembleur des produits Apple, a diminué les salaires des ouvriers de son usine de Shenzhen, en Chine. Leur rémunération a baissé de presque 16 % d’une année à l’autre.

Des conditions de travail qui font fuir les employés de Foxconn

Leur salaire oscille désormais entre 19 et 20 yuans par heure, soit entre 2,52 et 2,65 euros. L’année dernière, à la même période, les employés de la méga-usine étaient payés 22 à 26 yuans de l’heure, rappelle le South China Morning Post. En euro, cela équivaut à 2,92 et 3,44 euros.

Cette baisse de salaire intervient quelques mois après la révolte de plusieurs travailleurs au sein d’une des usines de Foxconn, située à Zhengzhou, “iPhone City”, en Chine. Le 23 novembre dernier, plusieurs centaines d’ouvriers avaient été aperçues en train de manifester autour des bâtiments, à l’intérieur desquels sont fabriqués 70 % des iPhone vendus dans le monde.

Ce jour-là, les employés étaient sortis des dortoirs de l’entreprise à l’aube, rapporte Bloomberg. Des affrontements avaient eu lieu avec les agents de sécurité de l’usine. À l’origine de ces échanges violents, des conditions de travail indignes, déplorées par bon nombre d’ouvriers. Ils avaient également pointé du doigt le manque de repas, le non-versement de primes pourtant promises par la direction de Foxconn et plusieurs salaires impayés.

La politique sanitaire intenable du groupe, mise en place dans le cadre du plan “Zéro Covid” chinois, avait eu raison de bon nombre de travailleurs. Ces derniers étaient confinés une bonne partie de la journée afin de limiter la propagation du virus, les conditions de travail se dégradant au fil des jours. Plusieurs vidéos d’employés tentant de s’échapper du site avaient été relayées sur les réseaux sociaux.

Pour mettre fin à ce début de mouvement social, la société avait versé un premier bonus de 10 000 yuans (1 300 euros) au personnel mécontent de l’usine. Elle les avait aussi invités à quitter les lieux contre cette somme. Les travailleurs arrivés avant début novembre 2022 s’étaient vus verser un complément de 13 000 yuans (1 700 euros) en décembre et janvier.

Ces primes n’avaient pas été suffisantes pour retenir tous les salariés. 20 000 d’entre eux avaient claqué la porte de l’usine de Zhengzhou. Une situation qui avait fortement impacté la production d’iPhone, réduite de 30 % en novembre. Aujourd’hui, seulement 70 000 travailleurs travaillent au sein de l’usine. C’est moitié moins que la capacité prévue.

Ces difficultés de recrutement pourraient persister, car Foxconn ne semble pas vouloir augmenter les salaires de sitôt. Selon une annonce d’emploi publiée le mardi 18 avril, le groupe offrait jusqu’à 2 500 yuans (331 euros) de subvention aux nouvelles recrues. C’est bien moins que les 6 500 yuans (860 euros) proposés en avril 2022.

Dans le cadre du plan de délocalisation de la production d’Apple, la société taïwanaise prévoit d’ouvrir une nouvelle usine en Inde. Elle a déjà injecté 700 millions de dollars, soit 637 millions d’euros, dans la construction de celle-ci. Ce sont 100 000 emplois qui devraient être créés sur ce nouveau site. Aucune information sur la rémunération, les avantages salariaux ou les conditions de travail n’a, pour l’heure, été communiquée.