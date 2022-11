À Zhengzhou, dans le centre de la Chine, la plus grande usine de fabrication de l'iPhone au monde a besoin de 100 000 travailleurs pour relancer la production à plein régime. Avec les restrictions liées au Covid-19, Foxconn a du mal à recruter.

Les restrictions sanitaires font fuir les travailleurs

D'après le South China Morning Post, la gigantesque usine de Zhengzhou de Foxconn est aux prises avec un exode de travailleurs. La capacité du géant taïwanais à reprendre une activité normale a des répercussions importantes sur la chaîne d'approvisionnement d'Apple à l'approche de la période des fêtes de fin d'année. Pour tourner dans de bonnes conditions, la plus grande usine d'iPhone au monde a besoin de 100 000 travailleurs pour reprendre la production. Il est de plus en plus difficile pour l'entreprise de trouver suffisamment de travailleurs.

Le pays observe un véritable exode des travailleurs provoqué par les restrictions liées au virus du Covid-19. À Taikang, un comté de la province du Henan comptant 1,5 million d'habitants, l'usine a tenté de recruter 10 000 travailleurs. Seuls 2 000 ont été embauchés jusqu'à présent. Foxconn s'efforce de recruter de nouveaux travailleurs depuis que la plupart soient partis dans un mouvement de masse le mois dernier. Apple a déjà averti qu'il y aurait des retards de livraison sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

Les restrictions sanitaires obligent les travailleurs à se confiner à l'usine et les nouvelles recrues doivent passer par quatre jours de quarantaine. Les chinois ne veulent plus de cela. Les perturbations à l'usine ont poussé les autorités locales du Henan à aider au recrutement. Les villes et les comtés ont exhorté les cadres de la base et les vétérans de l'Armée populaire de libération à rejoindre Foxconn. Le 16 novembre 2022, l'usine comptait 72 000 travailleurs. À la « belle époque », cette usine comptait 300 000 travailleurs.

Deux travailleurs qui ont quitté l'usine de Foxconn à la fin du mois d'octobre ont déclaré avoir décliné l'appel des responsables de leur village à reprendre le travail et avoir également persuadé leurs amis de ne pas les rejoindre. Certains travailleurs ont dû vivre avec des collègues dont le test du Covid-19 était positif. De plus, ils expliquent que le salaire ne correspond pas toujours à ce qu'ils ont signé car Foxconn l'adapte en fonction de leurs performances.

Ce mois-ci, Foxconn a tout de même prévu des incitations financières pour faire revenir les travailleurs. L'entreprise offre une prime de 500 yuans (70 dollars) aux travailleurs qui reviennent et a même quadruplé sa prime de présence quotidienne, qui est passée à 400 yuans. Foxconn a déclaré sur son compte officiel WeChat que le gouvernement local avait déployé 2 000 personnes pour procéder à la désinfection des dortoirs, des bâtiments d'usine et des cantines.

Foxconn ne précise pas l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 au sein de l'usine. Les autorités sanitaires du Henan ont enregistré 137 cas mercredi, dont 136 à Zhengzhou.