150 000 tonnes d’eau par jour, voilà, environ, la consommation des usines de la Taïwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC) pour fabriquer des semi-conducteurs. Problème, les niveaux des réservoirs d’eau sont inquiétants dans le sud de Taïwan, menacé par un phénomène de sécheresse devenu récurrent sur l’île. En cette fin mars, le Southern Taïwan Science Park, où sont implantées plusieurs usines de TSMC, ou de ses concurrents comme United Micorelectronics Corp (UMC), a demandé une réduction de la consommation d’eau de 10 %.

L’eau, le support de toute l’industrie des semi-conducteurs

Il y a comme un air de déjà-vu. En mars 2021, alors que le monde traversait une grave pénurie, la fabrique du monde de semi-conducteur, a fait face à sa pire sécheresse depuis 56 ans. Des camions-citernes avaient notamment été mobilisés pour alimenter en eau la précieuse industrie. L’impact des perturbations a été limité à l’époque, mais deux ans plus tard voilà que cela recommence.

L’industrie des semi-conducteurs a un besoin vital d’eau. Elle s’en sert, principalement, pour nettoyer avec de l’eau ultra-pure ses composants et ses salles blanches. L’épaisseur d’une plaquette se mesurant en nanomètre, la moindre particule doit être éliminée. Plus les techniques se perfectionnent, plus elle consomme de l’eau. Or l’or bleu devient une question de plus en plus inquiétante à Taïwan et en particulier dans le sud du pays.

L’île traverse habituellement de longues périodes sèches pouvant durer jusqu’à mai, mais bénéficie d’une importante pluviométrie emplissant ses réservoirs d’eau. Toutefois, fin décembre le Central Weather Bureau, l’équivalent de Météo France, prévenait que le sud du pays subissait « la moyenne annuelle de précipitations la plus basse depuis près de 30 ans ». En mars, la situation ne s’est pas améliorée, « les parties centrales et méridionales [du pays] ont reçu moins de 40 % de précipitations que la moyenne climatique ».

C’est justement au sud que se trouve, comme son nom, l’indique le Southern Taïwan Science Park. L’appellation regroupe les zones industrielles de la ville de Tainan et celle, émergente, de Kaohsiung. C’est aussi l’endroit où TSMC consomme le plus d’eau : 99 000 tonnes par jour selon un rapport de 2021.

Selon ce même document, la zone exploite deux réservoirs, Nanhua et Zengwen. Au 17 mars le premier est rempli à 41,1 %, le second, plus important, est à seulement 11,2 % de ses capacités. En décembre comme en mars le Central Weather Bureau a appelé la population « à faire tous les efforts possibles pour économiser l’eau ». Tainan a demandé une réduction de la consommation de 10 % au cours du mois, Kaohsiung le 30 mars.

Taïwan à la recherche de solutions

Interrogé par Nikkei Asia, un porte-parole de TSMC a déclaré que l’entreprise « a des plans d'urgence pour différentes étapes de restriction d'eau et travail avec le gouvernement et des organisations privées pour économiser l'eau et développer les ressources en eau ». Le géant et son concurrent UMC souhaitent éviter la situation de 2021 et anticiper sur les années à venir.

TSMC a annoncé en grande pompe l’ouverture de son usine de recyclage d’eau en septembre 2022. Les prévisions étaient de 10 000 tonnes d’eaux recyclées par jours d’ici la fin de l’année et de 36 000 tonnes d’ici 2026. L’objectif pour 2030 est d’atteindre un taux de recyclage de 60 % de l’eau utilisée dans les fabs à Taïwan.

De son côté, le gouvernement a annoncé le forage d’une cinquantaine de nouveaux puits, d’ici fin avril, de profiter des faibles taux de remplissages des réservoirs pour en retirer le limon et ainsi les rendre plus efficaces. Enfin plusieurs projets sont en réflexion, notamment des pipelines d’eau.

Pour Taipei son industrie phare mérite largement ces efforts, selon la notion du « bouclier de silicium ». Taïwan estime que sa meilleure protection contre son grand voisin est la dépendance du monde à ses semi-conducteurs. Personne, pas même la Chine de Xi Jinping, ne voudrait la mettre en péril. Pour fonctionner, le bouclier a besoin de pluie.