Que faire en termes de stratégie en temps de crise économique, politique et sociale ? C’est la question au cœur de bon nombre de discussions en ce moment, et auquel répondront HubSpot et ses invités tout au long de la Masterclass Week. Au programme, une heure de webinar par jour du lundi 27 au vendredi 31 mars. Chaque conférence sera une opportunité de comprendre comment accroître votre ROI en période de crise. L’objectif : vous donner les clés pour rester au top de vos objectifs !

Des pistes pour booster votre ROI

En 2023, les entreprises devront évoluer dans un contexte inflationniste et imprévisible. Tous les services, dont celui du marketing, doivent réussir à composer avec l’incertitude et des budgets plus restreints. Pourtant, les enjeux restent les mêmes qu’auparavant : séduire de nouveaux clients et fidéliser ceux déjà existants, convertir davantage et maximiser le retour sur investissement des campagnes mises en place.

Dans ce contexte, il paraît évident que la stratégie adoptée doit être repensée pour atteindre tous ces objectifs. Comment s’y prendre ? De quelle manière ? Avec quelles ressources ? Autant d’interrogations auxquelles vous obtiendrez des réponses lors de la Masterclass Week. Les webinars proposés vous permettront de comprendre comment prioriser vos actions à forte valeur ajoutée pour optimiser vos leviers d’acquisition, et ainsi, accroître votre ROI.

Pour cela, plusieurs thématiques clés seront abordées tout au long de la semaine, à l’image des publicités digitales, de la conversion et de l’optimisation de l’expérience client. Le but est de vous aider à approfondir vos connaissances dans ces domaines pour booster vos performances.

Apprendre de différents experts du digital

Chaque jour, vous aurez l’opportunité d’assister à un webinar d’une heure. Ils seront animés par des experts du digital exerçant dans des entreprises de renom, comme Manuel Roy, Strategic Partner Manager chez Google, Stacy Ozier Fontaine, Lead Corporate Trainer chez Growth Tribe et Maëlle Groleau, Account Director chez LinkedIn.

Parmi les conférences auxquelles vous pourrez participer :

Générer de la demande en période d'incertitude, animée LinkedIn et HubSpot,

Assurer l’avenir de sa stratégie marketing, en compagnie de Google et Growth Tribe,

Repenser son expérience client en temps de crise, orchestrée par HubSpot et Ideagency.

Durant chaque webinar, vous obtiendrez des conseils actionnables pour prendre de la perspective sur votre stratégie, et ainsi faire face au ralentissement économique.

La Masterclass Week vous permettra d’atteindre trois objectifs clés : prendre de la perspective sur vos plans d’action, approfondir vos connaissances sur des sujets clés et découvrir de nouvelles méthodes pour améliorer vos leviers d’acquisition. Pour ne rien manquer, inscrivez-vous dès maintenant à la Masterclass Week !