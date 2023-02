Bien paramétrés, les chatbots sont en mesure d’offrir une aide avancée aux internautes et des recommandations très pertinentes. Lorsqu’ils sont utilisés sur les réseaux sociaux, ils peuvent même aider à générer des leads en collectant des données utiles. Pour atteindre cet objectif, les flux de conversations doivent être parfaitement calibrés, ce à quoi peut aider un outil comme SocialNowa.

Créer des flux de conversations de chatbot plus fluides

SocialNowa permet de créer des flux de conversations de chatbot pour deux plateformes : Facebook Messenger et Instagram. Une version pour WhatsApp est actuellement disponible en bêta.

Depuis son interface, l’outil vous met à disposition une large palette de fonctionnalités pour créer des chat flows optimisés, et ainsi générer davantage de leads. On retrouve des options basiques pour ajouter de l’audio, une réponse rapide, des documents…

D’autres plus avancées sont également disponibles, comme la logique conditionnelle, des mots-clés qui déclencheront une action, des options e-commerce… Chaque élément s’ajoute en drag and drop, donc nul besoin de manier le code. Dans le cas où vous seriez un peu perdu, il est possible de commencer avec un des templates proposés par SocialNowa. Ils ont été conçus par des spécialistes du marketing.

Il suffit alors de paramétrer les messages souhaités. Il faut que le script soit fluide et optimisé pour réussir à collecter des informations importantes sur vos leads : numéro de téléphone, e-mail et autre donnée.

Le tout peut ensuite être entièrement automatisé. De cette façon, vous n’avez pas besoin de gérer continuellement le chatbot, et vous pouvez vous occuper de tâches à valeur ajoutée.

SocialNowa réserve encore quelques surprises. Toujours sur le même dashboard, il est possible de paramétrer vos publications réseaux sociaux. Cela évite d’osciller entre plusieurs solutions. Un espace vous permet même de répondre directement aux commentaires, ou de créer des réponses automatiques pour gagner du temps.

Vous pourrez par ailleurs connecter l’outil à vos applications de vente et de service client grâce aux intégrations à Zapier et Google Sheets.

À titre exceptionnel, il est possible de se procurer l’outil pour seulement 69 dollars à vie au lieu de 348 dollars. Toutes les fonctionnalités sont incluses, ainsi que le paramétrage de chatbots sur trois comptes et dix pages Facebook et sur dix comptes Instagram. Pour plus d’options, deux autres licences sont affichées sur la marketplace AppSumo.

