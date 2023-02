Sendinblue, plateforme française de marketing digital, annonce ce 9 février sa neuvième acquisition. La start-up Captain Wallet rejoint les 700 employés du groupe, et avec elle un joli portefeuille de clients grands comptes.

Spécialisée dans la dématérialisation de cartes en tout genre (carte de fidélité, coupon de réduction, carte de membre, carte-cadeau…) Captain Wallet a développé son expertise autour des fonctions de portefeuille présentes dans les smartphones Apple, et Android. L’Apple Wallet et le Google Wallet deviennent ainsi des canaux de fidélisation.

Une fois enregistrées dans le téléphone des clients, les marques peuvent leur envoyer des notifications lors de campagnes marketing, enrichies avec des solutions de géolocalisation ou de planification. La start-up parisienne compte parmi ses 200 clients de nombreux grands comptes à l’instar de Décathlon, Monoprix, Lacoste, McDonald’s, Accor, Intermarché, The Kooples…

« Cela fait déjà plusieurs années que l’on se connaît, » raconte à Siècle Digital Armand Thiberge, PDG de Sendinblue. Captain Wallet était en quête de développement à l’international, et Sendinblue, en place dans 180 pays, intéressé par le développement de son portefeuille grand compte et des solutions qu’elle propose, le rapprochement entre les deux sociétés s’est fait naturellement.

Depuis plusieurs mois, la plateforme développe un produit à destination des grandes et très grandes entreprises. « C’est une offre sur laquelle nous investissons beaucoup. Elle mobilise plus de 60 personnes en interne, et Captain Wallet est notre première acquisition qui concerne directement cette offre » ajoute Armand Thiberge.

Beaucoup des clients grands comptes de Sendinblue font du e-commerce, avec des points de vente pour un certain nombre d’entre eux. Les solutions de Captain Wallet lui permettront de sortir de ces canaux habituels, purement digitaux, pour se rapprocher du commerce physique. « Il y a un potentiel énorme » note le PDG de l’entreprise qui déclare déjà travailler une offre retail, packagée avec Captain Wallet, et l’ambition de la commercialiser en dès cette année.

Après une levée de fonds en 2020, les acquisitions passées, Chatra (agent conversationnel), Metrilo (e-commerce et analytique), PushOwl (notifications push), MeetFox (gestion automatisée des rendez-vous) et Yodel.io (téléphonie) ont permis à Sendinblue de créer une plateforme de CRM toute-en-un, suffisamment complète pour répondre aux attentes de ses 500 000 clients et en conquérir de nouveaux.

Le rachat de Captain Wallet symboliserait le point de départ d’un repositionnement de l’offre de Sendinblue, plus orientée grand compte que petites et moyennes structures. Pas de nouvelle cible en vue non plus, « aujourd’hui, nous préférons nous focaliser sur notre croissance (…) et prendre le temps de digérer cette acquisition ».