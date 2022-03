Sendinblue, entreprise française éditrice de solutions SaaS et spécialisée dans le marketing digital, a annoncé l'acquisition de MeetFox ce 9 mars. MeetFox est une société américaine spécialisée dans les logiciels de planification et de vidéoconférence. Avec cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, Sendinblue tente d'offrir de nouvelles fonctionnalités à ses clients.

Une quatrième acquisition en six mois pour Sendinblue

Grâce à une levée de fonds de 160 millions de dollars en 2020, entre septembre 2021 et mars 2022, quatre start-up ont rejoint Sendinblue tel Metrilo, qui propose une solution d'analyse pour les acteurs du e-commerce, Chatra, qui a mis au point un robot conversationnel destiné aux PME et à l'origine d'un outil de notification push. À chaque acquisition, l'objectif est simple : améliorer la suite de logiciels SaaS que propose la firme pour essayer d'accélérer la croissance de ses clients principaux, des TPE et des PME.

Dans la même catégorie Microsoft et Google spammeraient des moteurs de recherche concurrents

C'est dans cette optique que Sendinblue a racheté Meetbox. Avec cette acquisition, 9 personnes rejoignent l'équipe de Sendinblue qui compte aujourd’hui 550 salariés à travers le monde. Elle annonce également l’ouverture de deux bureaux supplémentaires à Vienne, en Autriche, et à New York, aux États-Unis, deux villes où Meetbox était présent.

« Je suis ravie que MeetFox intègre Sendinblue et des possibilités infinies que cette combinaison offre à nos clients » a déclaré Susanne Klepsch, co-fondatrice et CEO de MeetFox. Elle considère que Sendinblue partage la même vision que sa structure : « ma vision a toujours été de créer une solution unique pour aider les entreprises à numériser et à fluidifier leurs interactions avec les clients ».

Meetfox, une solution automatisée de planification et de visioconférence

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande en logiciels de visioconférence et de planification a explosé et la stratégie de croissance de Sendinblue tente de répondre aux besoins de ce marché. « Avec MeetFox, nous ajoutons un nouvel outil à notre arsenal de marketing digital, permettant aux PME de créer une expérience utilisateur plus professionnelle et de rationaliser la coordination des réunions » explique Armand Thiberge, CEO de Sendinblue.

Meetfox devrait donner aux clients de Sendinblue la possibilité d'intégrer un outil de planification à travers de nombreux canaux : web, app, e-mail, réseaux sociaux ou via messagerie. Le CRM de vente et de marketing automation de Sendinblue sera complété par un système de planification automatisé. De plus, une solution de visioconférence intégrée permettra d'organiser des réunions hébergées sur leur site et de partager leur propre lien vidéo.

L'entreprise a annoncé que ce service pourra être utilisé avec d'autres outils de visioconférence tels que Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet. Enfin, avec MeetFox, les clients Sendinblue auront également accès à une fonction de traitement des paiements. Elle génère automatiquement les factures et permet également la personnalisation des politiques d'annulation.

Sendinblue affirme que toutes ces nouvelles fonctionnalités seront intégrées sur leur plateforme au cours des douze prochains mois.