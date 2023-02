Docaposte, la filiale du groupe La Poste spécialisée dans les solutions de gestion de documents professionnels numériques, a annoncé, le 31 janvier, l’acquisition du cabinet d’experts en cybersécurité Thiqa. Ce rachat devrait permettre à Docaposte de renforcer son offre de conseil, d’intégration et d’exploitation de services numériques de confiance pour améliorer l’accompagnement de bout en bout de ses clients. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Docaposte cherche à rester le leader du secteur

Fondée en 2018 par François Thill et Olivier Clémot, Thiqa exerce ses activités dans trois domaines clés pour Doctaposte. À savoir, les services d’intégration dans les systèmes d’information de ses clients, le développement sur-mesure d'applications associées et l’accompagnement dans la maintenance et l’exploitation quotidienne de ces dernières.

Avec un effectif de 20 salariés, Thiqa bénéficie de l'expertise de ses consultants qui possèdent en moyenne 10 années d’expérience. Les équipes de Thiqa devraient venir épauler les projets de Docaposte tout en conservant leur autonomie. Elle compte parmi ses clients de grandes administrations, des industriels de renoms et des géants français de la banque et des assurances. En 2022, son chiffre d’affaires s’élevait à 3,6 millions d’euros.

Les deux sociétés étaient déjà partenaires depuis quelque temps. Olivier Vallet, président-directeur général de Docaposte indique que les deux entreprises « se rejoignent autour d’un positionnement fort sur la confiance et la sécurité numériques ». Il explique « être convaincu que les équipes de Thiqa apporteront une expertise pointue complémentaire aux solutions et savoir-faire de Docaposte ».

De leur côté, François Thill et Olivier Clémot, cofondateur du cabinet, précisent que « ce rapprochement permettra l’accélération de notre plan d’affaires ». Ils ajoutent être « convaincus que cela favorisera le recrutement de talents compétents et passionnés par ces technologies ».

Le rachat de Thiqa par Docaposte s’inscrit dans la continuité de celui d’Idemia en janvier 2022. À travers cette nouvelle acquisition, l'objectif est de consolider sa « position de leader sur les solutions de confiance souveraines comme la signature électronique et l’identité numérique ».