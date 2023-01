Renaissance Fusion, start-up basée à Grenoble, a bouclé un tour de table de série A lui permettant de lever 15 millions d'euros. La jeune pousse française est spécialisée dans le nucléaire. Elle a décidé de parier sur une technologie encore immature, la fusion nucléaire. Elle espère incarner l'avenir d'une Union européenne débarrassée de sa dépendance aux énergies fossiles.

Grâce à la participation de Lowercarbon Capital, un fonds d'investissement tourné vers les projets favorisant le zéro carbone, Renaissance Fusion a obtenu la somme qui lui était nécessaire pour continuer à mener à bien son projet. HCVC, Positron Ventures et Norssken, trois autres investisseurs européens, HCVC, Positron Ventures et Norssken ont également pris part au tour de table.

We closed a Seed round of 15 M€ led by @lowercarbon with @NorrskenVC Positron Ventures, @hardware_club and other #VC's.

Our technologies will make stellarator #fusionenergy power plants a reality in the early 2030s.

Check the story on @Siftedeu at 👇https://t.co/UEQnGqJDKY

— Renaissance Fusion (@renfusion) January 26, 2023