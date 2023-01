Bien que les effets de la crise sanitaire s’estompent, les entreprises sont encore nombreuses à travailler entièrement ou partiellement en distanciel. Les visioconférences, nécessaires pour échanger sur les projets en cours, sont donc récurrentes. Autant dire qu’elles ne sont pas toujours une partie de plaisir. Pour rendre la chose un peu plus décontractée, la société EmbodyMe a mis au point xpression camera. Grâce à l’intelligence artificielle (IA), l’outil permet de prendre l’apparence de presque n’importe qui pendant un appel ou encore un stream.

Égayer vos appels vidéo

xpression camera est une application disponible sur Windows et Mac. Son fonctionnement est très simple : il suffit de télécharger une photo ou une vidéo pour se transformer en une célébrité ou un personnage : Jeff Bezos, Maître Yoda, la Joconde… Cela peut être un tableau, une illustration, une sculpture ou tout autre visuel avec le visage de quelqu’un.

Les contenus peuvent provenir du web, des réseaux sociaux ou encore de votre pellicule. À noter qu’il est également possible de mettre un vêtement virtuellement. En quelques instants, vous pouvez enfiler un costume alors que vous êtes en pyjama, et ce, grâce à une simple photo. L’arrière-plan peut lui aussi être modifié.

Les créateurs de xpression camera ont par ailleurs développé une fonctionnalité appelée Voice2Face. Elle anime votre visage, vous permettant d’être “présent” même lorsque vous êtes hors caméra. Votre voix suffit à faire bouger l’image qui apparaît à l’écran. L’adaptation des mouvements est fluide.

L’application peut être utilisée dans vos visioconférences sur Zoom et Google Meet, ou lors de vos lives sur des plateformes de streaming comme Twitch. Il est important de souligner que l'outil maintient une confidentialité totale de vos données et de vos images.

Côté tarif, xpression camera dispose d’une version gratuite. Grâce à celle-ci, vous pouvez accéder à six photos, cinq arrière-plans et cinq animations. La version pro offre un accès complet aux contenus proposés, permet de faire une capture d’écran vidéo et d’importer des images. Le tout pour huit dollars par mois. Pour les entreprises, une version “Meeting” est disponible.