Razer entre sur le marché des consoles de jeu portables en bonne compagnie. C'est au travers d'un spot vidéo de 25 secondes seulement que la marque, spécialisée dans les accessoires et périphériques à destination des joueurs, mais aussi dans les PC portables gaming, a dévoilé une nouvelle console portable. Baptisée Razer Edge 5G, cette dernière a pour particularité d'être conçue en partenariat avec l'opérateur américain Verizon et le fabricant de puces mobile Qualcomm. Elle disposera ainsi d'une compatibilité 5G (vous l'aurez deviné), et s'appuiera sur un SoC Snapdragon G3X Gen 1.

Le choix de cette puce n'a rien d'anodin. Annoncée en décembre dernier par Qualcomm, elle embarque une partie graphique Adreno capable de lancer des jeux Android avec un rafraîchissement de 144 images par seconde. Ce SoC supporte également l'affichage 10-bit HDR et permet une connectivité 5G / Wi-Fi 6E, grâce à son modem intégrés.

Comme le rappelle Engadget, Qualcomm avait lancé, en fin d'année dernière, un kit de développement pensé pour mettre en évidence les capacités de son Snapdragon G3X Gen 1. Ce kit de développement prenait la forme d'un prototype de console portable doté d'un écran OLED 120 Hz de 6,65 pouces, de quatre haut-parleurs et de touches, pads et gachettes intégrés. Il est fort possible que la Razer Edge 5G reprenne à son compte les grandes lignes de ce prototype.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world's first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl

— George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) September 28, 2022