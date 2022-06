Elon Musk est entièrement opposé aux récentes propositions de Dish et RS Access d’exploiter la bande de fréquence 12 Ghz pour améliorer les performances de la 5G. Dans un tweet, le PDG de SpaceX a évoqué les conséquences catastrophiques pour Starlink de cette proposition que les deux opérateurs tentent de faire passer à la Federal Communications Commission (FCC). Une éventuelle cohabitation provoquera une interruption des services la plupart du temps.

La guerre des réseaux entre SpaceX, Dish et RS Access remonte à l’étude de faisabilité d’un partage des réseaux 5G terrestres, avec la fréquence des réseaux satellites Starlink en orbite. L’étude a été publiée pour répondre à une consultation lancée par la FCC auprès des opérateurs, concernant les meilleures façons d’exploiter la bande 12 GHz.

Suspicieux quant aux conclusions de cette étude, SpaceX a lancé une contre-analyse qui a révélé des « erreurs flagrantes » et des « hypothèses erronées ». Le rapport indique que « le lancement d’un service mobile dans la bande 12 GHz causerait des interférences avec les services déjà alloués et qu’opérer dans cette plage perturbera le service satellite de prochaine génération délivré aux Américains au travers du pays », avant d’ajouter que l’accès à internet serait « totalement indisponible 74% du temps ».

Their attempt to bait and switch satellite spectrum for cellular spectrum is super shady and unethical.

If they are successful, it would hurt the least served and completely unserved of the world. Very messed up.

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2022