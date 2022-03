Shazam, célèbre logiciel de reconnaissance musical, va proposer à ses utilisateurs une toute nouvelle fonctionnalité. En s'associant à Bandsintown, un site internet recensant l'ensemble des concerts à venir, il sera possible aux usages de Shazam de savoir si l'artiste qu'ils viennent de trouver grâce à l'application propose des concerts non loin de chez eux.

Depuis 2017, Apple ne cesse d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à Shazam

Initialement conçu en 1999, Shazam a bien grandi. Disponible sur Android, iOS et Windows, cette application permet de trouver le titre et l'artiste de n'importe quelle musique qu'une personne écoute en temps réel. En 2017, le logiciel est racheté par Apple pour la somme de 400 millions de dollars, et aujourd'hui, il compte près de 220 millions d'utilisateurs et plus d'un milliard de titres « shazamés » chaque mois.

Depuis ce rachat, la marque à la pomme s'est efforcée d'améliorer l'application. Tout d'abord en supprimant l'offre premium, ce qui a mis fin à la publicité sur Shazam. Il est également possible depuis 2018 de partager ses découvertes sur divers réseaux sociaux et notamment dans les stories Instagram.

L'année suivante, il était possible de reconnaître une chanson même avec des écouteurs, la plateforme exploitant le signal audio de la musique sans utiliser le haut-parleur. Enfin, en 2021, Apple lançait l'interface de programmation d'application (API) ShazamKit, permettant aux développeurs d'applications tierces d'accéder à l'immense base de données de chansons utilisée par l'application pour fonctionner.

Bandsintown pour connaître les prochains concerts des artistes « shazamés »

Shazam se diversifie avec l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité. Fort de son rapprochement avec Bandsintown, un site internet permettant aux utilisateurs d'être notifiés si leurs artistes préférés passent dans leur ville dans les prochains mois, Shazam proposera à ses usagers de connaître tous les prochains concerts des artistes qu'ils « shazament ».

En utilisant l'application et en recherchant une chanson que l'utilisateur écoute, Shazam prend en compte votre localisation et vous indiquera, en plus du titre de la chanson, toutes les informations autour des prochains concerts de cet artiste : date, heure, lieu, site pour acheter les billets. Il sera possible d'ajouter ces évènements sur son calendrier afin de ne pas les oublier.

À l’heure actuelle, Bandsintown est utilisé par près de 53 millions d'utilisateurs et compte 530 000 artistes inscrits qui n'hésitent pas à référencer leurs prochaines dates de concerts. Ce sont grâce aux données accumulées par le site qu'il est possible pour Shazam de proposer cette nouvelle fonctionnalité. Son intégration est en cours et devrait être « transparente et sécurisée » selon les développeurs de l'application de reconnaissance musicale.