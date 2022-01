Le groupe de cyberactivistes appelé Belarusian Cyber-Partisans a revendiqué, le 24 janvier, l’attaque via un rançongiciel de la compagnie nationale de chemin de fer biélorusse. Repérée par Ars Technica, l'opération vise à entraver l’arrivée de troupes russes sur le territoire du pays dans un contexte de forte tension entre l’Ukraine et la Russie.

Les rançongiciels étaient connus comme l’arme de prédilection des cybercriminels, la couverture idéale pour certaines actions étatiques, les voilà transformés en outil de cybermilitantisme.

Sur Telegram et Twitter, le groupe Belarusian Cyber-Partisans a expliqué avoir soit chiffré, soit détruit des bases de données de la compagnie biélorusse de chemin de fer, utilisées pour contrôler le trafic, la douane, les gares. L’idée est de « perturber ses opérations ». Le groupe a précisé ne pas avoir attaqué des systèmes plus critiques comme le système de signalisation ou des contrôles d’urgences pour éviter de blesser des innocents.

We have encryption keys, and we are ready to return Belarusian Railroad's systems to normal mode. Our conditions:

🔺 Release of the 50 political prisoners who are most in need of medical assistance.

🔺Preventing the presence of Russian troops on the territory of #Belarus. https://t.co/QBf0vtcNbK

— Belarusian Cyber-Partisans (@cpartisans) January 24, 2022