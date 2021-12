Les propriétaires d'iPhone achetés d'occasion (ou chez un vendeur de reconditionné) vous bientôt avoir accès à une nouveauté utile. Avec le déploiement prochain d'iOS 15.2, Apple va en effet ajouter aux réglages une option permettant de savoir encore plus précisément si des pièces de l'appareil ont été changées ou si elles sont au contraire d'origine.

Cette fonction, que l'on trouvera sous Réglages > Général > Informations, se base sur un élément qui permettait déjà de savoir, via iOS, si l'écran ou la batterie de l'iPhone avaient été remplacés. Apple va toutefois plus loin avec iOS 15.2 puisqu'on pourra maintenant avoir plus de détails sur l'opération réalisée. Il sera par exemple possible de savoir quand le remplacement a été fait.

Apple pas toujours facilitant sur les réparations en dehors de ses circuits

Comme le rappelle The Verge, ce n'est pas la première fois qu'Apple met en place des fonctions permettant d'avertir l'utilisateur si certains composants ne sont pas d'origine sur leur iPhone. Une information importante qui peut avoir des répercutions sur la durabilité de l'appareil, de son écran ou de sa batterie. À l'heure actuelle, les iPhone XR et plus récents peuvent ainsi déjà prévenir l'utilisateur si leur batterie n'est pas authentique, tandis que les iPhone 12 et 13 peuvent signaler la présence d'autres pièces non-officielles, comme les appareils photo.

L'ajout d'une fonction permettant un suivi plus détaillé des pièces remplacées est une sécurité en plus pour les acheteurs d'iPhone d'occasion ou reconditionnés. Il leur sera en effet possible en quelques clics de savoir précisément où en est leur iPhone sur ce point. Une bonne chose pour éviter les arnaques, mais aussi les produits reconditionnés avec des batteries de mauvaise qualité, par exemple. Un problème courant sur les iPhone réparés au sein de boutiques indépendantes, qui ne sont pas agréés par Apple.

Notons qu'en parallèle Apple encourage désormais un peu plus la réparation d'iPhone par ses propres moyens. En novembre, la firme annonçait ainsi son programme Self Repair permettant justement de mettre la main sur des pièces et composants authentiques afin de réparer son téléphone à la maison.