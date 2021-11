Depuis quelques jours, de nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur l’App Store avec la mise à jour iOS 15. En participant à ce webinar du 4 novembre 2021 à 9h, organisé par Ad4Screen, vous découvrirez comment utiliser l’A/B Testing pour les logos, les screenshots et les app previews sur l’App Store. Vous aurez également plus d’informations sur la fonctionnalité In-App Events, qui permet aux développeurs de communiquer sur leurs événements in-app. Enfin, les experts Ad4Screen vous présenteront Custom Product Pages, un outil qui vous permet de profiter de 35 pages produits personnalisées.

Ce webinar vous permettra de comprendre comment améliorer votre ASO (App Store Optimisation, ou App Store SEO). Vous l’aurez compris, c’est l’équivalent du SEO sur l’App Store : une stratégie de référencement pour maximiser la visibilité de votre application mobile.

En améliorant votre ASO, votre application sera mieux classée dans les résultats de recherche iOS et Android. Trois intervenants seront présents pour animer ce live. Pablo Belmonte, UA and App retargeting Specialist chez Ad4Screen, Jean-Luc Detzel, Senior Marketing Manager chez AppAnnie et Alexandra Lopez, CMO chez Ad4Screen. Au programme de ce webinar du 4 novembre 2021 :

Overview marché et chiffres AppAnnie

Best practices App Store Optimization

Nouveautés et opportunités avec iOS 15 4

Augmentez vos taux d’install sur l’App Store, les must have

Pour augmenter votre taux d’installation sur l’App Store, les experts d’Ad4Screen vous donneront quelques best practices au cours de ce webinar. Vous découvrirez notamment en détails les 5 grandes étapes clés pour performer :

Définir clairement vos objectifs

Identifier les différents points forts de votre application

Faire un point sur l’existant : état des lieux de vos performances actuelles

Déterminer les segments d’utilisateurs les plus pertinents pour vous

Utiliser les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 pour booster vos performances

Pour comprendre comment améliorer la visibilité de votre application, il est important de savoir comment les utilisateurs découvrent les apps. On constate que c’est majoritairement à partir d’une recherche dans les magasins d’application (54% pour iOS et 58% pour Android). Voilà une bonne raison de participer à ce webinar pour améliorer votre ASO en prenant en compte les nouveautés de la mise à jour iOS 15.

La possibilité de réaliser des A/B tests sur l’App Store est une véritable aubaine pour les développeurs et les marketeurs. En effet, les développeurs peuvent désormais tester jusqu’à 3 variantes pour définir celle qui obtient les meilleurs résultats. Plusieurs éléments de votre page peuvent être testés : le logo, les screenshots et les app previews. Un sujet qui sera évidemment abordé au cours du webinar du 4 novembre. N’oubliez pas de vous inscrire pour participer au live du 4 novembre à 9h