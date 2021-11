En fonction de l'activité, il est commun qu'un site propose un module de réservation afin de permettre aux clients de prendre un rendez-vous, à une date bien précise et parfois avec une personne en particulier. En fonction des outils utilisés, confirmer une réservation, mettre à jour le planning des employés ou encore activer/envoyer des rappels peut prendre beaucoup trop de temps !

Grâce à Trafft, il est possible d'automatiser tout le processus de réservation. Trafft est une application qui permet d'automatiser les réservations en ligne et sur site, ainsi que les fonctions de planification des rappels, des paiements et les calendriers des employés. Pratique pour toutes les entreprises qui cherchent à facilement gérer les réservations. Cet outil est une alternative à Calendly par exemple.

Des réservations automatiques qui font gagner du temps au quotidien

Au sein de Trafft, il est possible de définir différentes offres en personnalisant le prix, la catégorie, ainsi que la durée de la prestation. Ensuite, il faut ajouter les différents employés, assigner ces derniers sur des offres précises et mettre à jour leur emploi du temps. Une fois cela fait, les processus seront automatisés, afin de gagner du temps au quotidien.

Quand un utilisateur se rendra sur le site, il verra les différents services proposés, avec les informations clés (temps, description, prix). Il pourra ainsi facilement réserver sans être perdu avec trop d'informations.

Dans le back office de l'outil, tout le monde peut facilement suivre ce qui se passe, quand les rendez-vous ont lieu etc. Sur un rendez-vous, le statut de ce dernier peut être modifié (approuvé, annulé, en attente, rejeté). Via Trafft, les rendez-vous peuvent aussi être ajoutés manuellement.

Trafft peut s'intégrer à des outils comme Zoom, Stripe, PayPal, Zapier, Outlook et Mailchimp.

Trafft est un outil payant qui profite d'offres intéressantes. Pour 59 dollars au lieu de 684 dollars, toutes les fonctionnalités citées sont incluses, 40 employés peuvent être ajoutés et un accès à 10 fonctionnalités et intégrations payantes sont disponibles. Pour des besoins plus importants, à savoir un nombre illimité d'employés notamment, une offre à 119 dollars au lieu de 1368 dollars est proposée.

