Sur un site web, plusieurs paramètres peuvent être optimisés pour améliorer les performances. Le temps de chargement par exemple est un point important et crucial, notamment pour les utilisateurs. En effet si ce dernier est trop long, les utilisateurs quitteront le site, sans découvrir ce qu'il y a dessus. Pour booster le temps de chargement d'un site ou encore améliorer le taux de rebond ou le SEO, plusieurs outils existent.

C'est notamment ce que propose EWWW Image Optimizer. Cet outil optimise les images d'un site pour améliorer les performances générales d'un site. Un outil pratique pour toute personne ayant un site web et souhaitant le rendre plus rapide, tout en améliorant l'expérience utilisateur. C'est une alternative à des outils comme Gumlet, Cloud Image ou encore WP Compress.

Une optimisation automatique des images de n'importe quel site

L'outil compresse, convertit et met à l'échelle automatiquement les images présentent sur un site. Cette plateforme automatise la compression des images, en ajustant les CSS/JS et en utilisant des astuces pour obtenir des images numériques de haute qualité qui se chargent rapidement. Il permet également d'économiser du stockage, sans pour autant perdre en qualité.

La fonctionnalité Lazy Loader d'EWWW IO adapte automatiquement les images d'un site à la taille idéale pour l'écran de chaque utilisateur afin de leur faire économiser de la bande passante. EWWW Image Optimizer propose également de nombreuses recommandations afin d'améliorer automatiquement les performances.

Un outil d'optimisation en masse est aussi proposé pour analyser et compresser les images du thème actif et des dossiers configurés. Le plugin SWIS Performance permet la mise en cache des pages, l'optimisation automatique des polices Google Font et d'autres astuces pour améliorer la vitesse.

EWWW IO est un outil payant proposé avec une offre exclusive. Une licence à vie est vendue pour 99 dollars au lieu de 240 dollars et fonctionne sur 10 sites !

