Sur un site ou des réseaux sociaux, les images sont importantes. Cependant, elles doivent souvent être dans des formats précis (JPG, PNG ou encore WEbP). Lorsque l'on télécharge une image sur le web, cette dernière n'est pas toujours au format souhaité. Il faut alors faire diverses manipulations pour obtenir l'image dans le bon format. Un processus qui peut demander du temps et surtout faire perdre patience.

Pour faciliter cela, Gary Chee a créé AnyWebP. Cet outil en ligne permet de convertir des images WebP en JPG/PNG et ICO. Inversement, il permet également de reconvertir tout autre format d'image en WebP. AnyWebP est un outil rapide et surtout gratuit. Il n'y a pas besoin de télécharger d'images sur le serveur. De plus, l'outil permet d'optimiser et réduire la taille de l'image dans le but d'accélérer le chargement de la page.

Fonctionnalité importante de AnyWebP : le support d'images par lot. Il est alors possible de convertir des dizaines, voire des centaines d'images en fichier WebP ou alors des images WebP au format JPG ou PNG.

Cet outil a été créé par Gary Chee, car il traite fréquemment des images WebP. Cependant, modifier ce format sur Mac ou Windows n'est pas aisé. C'est pourquoi cet outil a été créé, idéalement pour les sites web en tout genre ou les blogs. Le format WebP a été annoncé en 2020 par Google et est supporté par la majorité des moteurs de recherche. Son avantage principal est qu'il est plus petit que des formats classiques comme PNG ou JPG.