Pour être certain qu'un site ou une application fonctionne correctement, il faut réaliser des tests. Même lorsque tout est ok, des mises à jour sont implémentées, afin d'améliorer l'existant. En général, les tests demandent des connaissances techniques, bien souvent réservées aux développeurs.

Pour élargir les tests, Russel Smith, CTO de Rainforest et ses équipes proposent Rainforest QA. Cette plateforme no code d'automatisation des tests permet à tous les membres de l'équipe produit de contribuer facilement à la qualité. Il est possible d'exécuter jusqu'à cinq heures de tests automatisés gratuitement, chaque mois.

Rendre l'assurance qualité accessible à tous

Le fonctionnement de Rainforest QA est très simple. Dans un premier temps, il faut écrire le test. Ensuite, il faut choisir le navigateur ou la plateforme pour tester parmi plus de 40 disponibles et de nombreuses versions d'iOS et d'Android sur des simulateurs et émulateurs mobiles. La troisième étape consiste à exécuter le test, avec l'outil ou via la communauté de testeurs professionnels. Les résultats sont fournis rapidement (en moyenne quatre minutes). Tous les tests sont exécutés simultanément, ce qui permet d'obtenir des résultats détaillés en quelques minutes seulement. L'assurance qualité devient une partie intégrante du flux de production, suffisamment rapide pour être intégrée au processus CI/CD via l'API, CLI ou l'intégration CircleCI.

Avec cet outil, toute personne ayant un intérêt dans les résultats produit peut contribuer à la qualité du produit en créant, mettant à jour et en exécutant les tests. Parmi les utilisateurs de Rainforest QA, on retrouve par exemple, des chefs de produit, des développeurs, des chefs de projet...

Afin de rendre l'automatisation des tests accessibles, jusqu'à 5 heures de tests automatisés sont proposées gratuitement chaque mois. Il faut ensuite payer 5 dollars l'heure. Via les offres payantes, il est possible de profiter de la communauté de testeurs !