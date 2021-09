Les couleurs et les typographies sont utilisées au quotidien par de nombreuses personnes dont les designers et les web developers. Pour bien faire et gagner du temps, ils utilisent divers outils permettant de gagner du temps ou de trouver de l'inspiration. Plusieurs ont déjà été présentés comme Tailwind.ink ou encore Colorsinpo.

Il y a plus d'un an, nous parlions de Colors & Fonts. Une bibliothèque de couleurs, polices et ressources. Le site a aujourd'hui évolué et présente de nouvelles ressources. Le site propose 5 outils autour des couleurs et des typographies.

On retrouve ainsi :

Color System : propose plusieurs tons de couleurs, en fonction d'une couleur précise (gris, vert, bleu violet...)

: propose plusieurs tons de couleurs, en fonction d'une couleur précise (gris, vert, bleu violet...) Color Palettes : une dizaine de palettes de couleurs sont disponibles autour de plusieurs couleurs : chaudes ou froides

: une dizaine de palettes de couleurs sont disponibles autour de plusieurs couleurs : chaudes ou froides Color Gradients : cette section donne plusieurs dégradés de couleurs divisés en fonction des couleurs chaudes ou froides

: cette section donne plusieurs dégradés de couleurs divisés en fonction des couleurs chaudes ou froides Glyphs : une sélection de glyphs (des figures/symboles) sont proposées et accessibles en un simple clic.

: une sélection de glyphs (des figures/symboles) sont proposées et accessibles en un simple clic. Font Pairings : propose des paires de polices d'écriture Google Fonts qui vont bien ensemble

En bas de la landing page, d'autres outils gratuits sont proposés pour notamment créer des templates, des arrière-plans etc.

D'autres fonctionnalités sont à venir dans les prochaines semaines !