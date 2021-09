La pandémie mondiale a engendré l'annulation de nombreux évènements en physique. Certains se sont tenus de manière virtuelle, mais l'expérience n'est pas la même. Au fil du temps, des outils sont nés pour faire vivre des expériences uniques et immersives, même depuis un canapé.

Multiverse est une application, immersive et interactive qui propose une collection d'univers, avec des fonctionnalités en temps réel. Les univers sont des communautés sociales organisées par des artistes créatifs du monde entier. Les artistes créent, partagent, se produisent et diffusent en direct à un public mondial.

Faire comme si l'évènement était dans son salon



Cette plateforme a été créée par des anciens Burners (membres de la communauté Burning Man), pour accueillir la version virtuelle de Burning Man en 2020. Pour résumer cette édition, c'était 650 DJs, plus de 300 installations artistiques et 139 diffusions simultanées en direct à l'échelle mondiale. Cet évènement a été le plus grand environnement virtuel de l'histoire, d'une superficie de 7000m2

La plateforme utilise la technologie Interactive Immersive Reality. Elle peut également supporter 1 million de personnes connectées. Multiverse est accessible sur tous les appareils mobiles et les appareils compatibles avec la réalité virtuelle.

Les utilisateurs apparaissent sous forme d'avatars 3D et peuvent interagir directement par la voix, les un avec les autres pour vivre une expérience musicale et artistique en direct.

Avec Multiverse, les fondateurs permettent aux artistes "d'apporter leurs œuvres d'art et de les placer dans un ou plusieurs espaces simulés. Nous permettons aux DJ, aux producteurs et aux musiciens de diffuser leurs performances dans l'environnement virtuel".