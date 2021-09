TikTok continue de séduire les internautes aux quatre coins du monde. À travers une nouvelle étude nommée « Time Well Spent », soit en français « Du temps bien utilisé », le réseau social spécialisé dans les vidéos courtes s’est intéressé au temps passé par les utilisateurs sur sa plateforme, mais aussi les comportements qui en découlent. Pour cela, TikTok a sondé 7 000 personnes à travers 8 pays : la France, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Indonésie.

Comment les utilisateurs passent-ils leur temps sur TikTok ?

Menée en partenariat avec Kantar, cette nouvelle étude dévoile tout d’abord que les utilisateurs du réseau social se tournent de plus en plus vers TikTok au lieu de consommer du contenu provenant d’autres plateformes ou supports. Dans les détails, on apprend que 35 % des utilisateurs avouent passer moins de temps devant la télévision ou à regarder du contenu vidéo depuis qu’ils utilisent TikTok. 45 % déclarent même avoir délaissé les sites de rencontre depuis qu’ils ont commencé à utiliser le réseau social. Au niveau de l’attention, 46 % des sondés affirment ne pas se laisser distraire lors du visionnage de contenus sur TikTok.

Avec des millions de vidéos vues chaque jour, TikTok a aussi décidé de comprendre les habitudes de ses utilisateurs, que ce soit au niveau des vidéos regardées ou de leurs comportements. En solitaire, 60 % des utilisateurs interrogés suivent des créateurs ou regardent des vidéos lorsqu’ils sont sur TikTok. Du côté du contenu visionné, 59 % déclarent qu’en visionnant des vidéos, ils apprennent des choses autour des actualités ou des tendances ; et 60 % des nouvelles recettes ou des projets DIY. Les recherches de Kantar ont ensuite permis de découvrir que 67 % des sondés partagent des vidéos avec leurs amis ou leur famille, 66 % participent à des challenges et 65 % à des tendances.

L’étude dévoile ensuite que 81 % des personnes interrogées comptaient passer la même période, voire plus de temps sur TikTok. La plateforme est aussi un lieu incitant les personnes à agir. 92 % des sondés déclarent, en effet, effectuer une action après avoir visionné une vidéo (liker, commenter, partager, suivre ou lancer une recherche). Pour finir, on apprend qu’une personne sur quatre recherche des produits après avoir regardé un TikTok.