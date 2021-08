Pour créer une campagne publicitaire impactante aussi bien sur les réseaux sociaux que pour la télévision, certains laissent placent à leur imagination et d'autres s'entourent d'équipes expertes sur la question. Dans tous les cas, peu importe la méthode, il y a toujours une étape commune : l'inspiration. Au quotidien, chacun fait face à des messages publicitaires peu importe qu'ils soient marquants, perturbants, inintéressants...

Afin de s'inspirer des meilleurs, Daniel Eckler et un de ses collaborateurs chez Spacecadet, ont lancé "Best Digital ADS OF 2020". Ce site regroupe gratuitement une centaine de publicités ayant marqué l'année 2020.

Pour chaque publicité, une image est proposée ainsi qu'un article de presse expliquant en détails la campagne.

Parmi les campagnes populaires, on retrouve celles de Fortnite, avec l'expérience Astronomical, mais aussi IKEA avec la campagne "Buy With Your Time" (plus le client passe de temps dans le magasin, plus il peut acheter) ou encore Tinder avec Swipe Night, une série interactive qui influe sur les matchs.

Avec cette ressource et ces inspirations, l'idée étant de créer des campagnes impactantes, permettant de hacker les réseaux sociaux par exemple, mais surtout générer des RP pour une entreprise !