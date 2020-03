Swipe Night, c’est le nom de la série interactive de Tinder : “une aventure unique en son genre” d’après le communiqué de presse du réseau social. Durant trois week-ends consécutifs, les utilisateurs de Tinder pourront jouer à Swipe Night en live du samedi matin 10h, jusqu’au dimanche soir 23h59, exclusivement sur l’application Tinder.

Swipe Night : une série interactive pour révéler votre personnalité

Tinder lance la 2ème saison de sa série interactive Swipe Night. Les réalisateurs jouent la carte du scénario apocalyptique. En permettant à l’utilisateur de prendre le contrôle de l’expérience grâce au swipe, Tinder plonge sa communauté dans une expérience immersive qui aura une influence sur vos matchs et vos conversations au sein de l’application de rencontre. L’utilisateur se retrouve dans la peau du personnage principal, accompagné de trois amis : Lucy, Molly et Graham. Leur mission ? Affronter la fin du monde.

Au fil du scénario, l’utilisateur tombera sur des situations toutes plus apocalyptiques les unes que les autres. Sa mission sera de prendre une décision en 7 secondes à l’aide du swipe. Il pourra influer sur le fil de l’histoire en balayant soit à gauche, soit à droite. Vous l’aurez compris, les décisions prises auront à la fois une influence sur l’histoire au sein de la série interactive, mais aussi sur les matchs générés à la fin de l’expérience car les choix qu’aura fait l’utilisateur seront affichés sur son profil.

Tinder promet que vos choix en diront longs sur votre personnalité et vous permettra donc de générer des matchs ou non. Dans le communiqué de presse de Tinder on peut lire que : “vos futurs matchs comprendront très vite si vous êtes plutôt du genre à sauver le petit chiot… ou pas”. Bref, Swipe Night doit permettre aux utilisateurs de l’application d’engager la conversation plus facilement et de briser la glace. Tinder leur offre des sujets de conversation sur un plateau.

Tinder déroule sa stratégie de contenu

En février 2020, Tinder avait déjà annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pour faciliter les conversations à l’aide du contenu. Le constat est le suivant : certes il est très fréquent que des personnes “matchent”, mais il est de moins en moins commun qu’elles échangent par la suite. Cette nouvelle stratégie de contenu est là pour inciter les utilisateurs à répondre aux questions ou à finir une phrase afin de mieux mettre en valeur leur personnalité dans leurs réponses.

L’aventure Swipe Night est clairement destinée à la génération Z. Karena Evans est la réalisatrice de cette série interactive. À 23 ans, elle estime que les plus jeunes utilisateurs se laisseront embarquer dans un univers à la fois cinématographique et humoristique. Elle précise que : “j’ai sauté sur l’occasion de travailler avec Tinder. La marque nous a donné l’opportunité d’expérimenter de nouvelles façons de raconter une histoire, avec une communauté très engagée et diversifiée qui est incroyablement ouverte d’esprit”.