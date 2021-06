Tout au long de l’année, de multiples informateurs prédisent l’arrivée de produits chez Apple. Que ce soit en termes d’innovation ou de nouvelles générations d’appareils, les fuites sont de plus en plus fréquentes sur internet et permettent de se faire plus ou moins une idée des prochains Mac, iPad, iPhone, Apple Watch, Apple TV ou encore AirPods. Dans un nouveau rapport, Bloomberg vient ainsi d’annoncer l’avenir de l’iPad Pro, de l’iPad Mini, mais aussi de feu chargeur sans fil AirPower.

Les prochaines spécificités des produits Apple selon Bloomberg

Avant l’arrivée de la conférence développeur WWDC 2021 d’Apple, de nombreuses rumeurs annoncent le lancement très prochain de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces ou encore de homeOS, un système d’exploitation pensé pour la maison connectée. Bloomberg met aujourd’hui son grain de sel en annonçant dans un rapport l’arrivée de trois nouveaux produits chez Apple pour la fin de l’année et 2022.

Pour commencer, un nouvel iPad Pro serait en cours d’élaboration. Après avoir introduit la puce M1 sur le modèle 12,9 pouces de cette année, Apple semblerait prêt à incorporer un dos en verre sur les modèles de 2022. La raison de ce changement esthétique serait simple : équipe l’iPad Pro du système de recharge sans fil MagSafe, mais aussi la technologie de recharge inversée. Les utilisateurs pourraient ainsi facilement charger leur tablette grâce au système magnétique introduit sur les iPhone 12, mais aussi recharger leurs Apple Watch ou AirPods. Cette nouvelle génération d’iPad Pro serait prévue pour début 2022.

Second produit prévu par Apple selon Bloomberg, un nouvel iPad Mini. Il faut dire que le dernier modèle date de 2015 et aurait bien besoin d’un petit rafraîchissement, que ce soit au niveau des performances ou du design. La cinquième génération devrait ainsi arriver d'ici à la fin de l’année 2021 avec un design similaire à l’iPad Pro : des coins arrondis, de fines bordures et la disparition du bouton Home. Un iPad classique serait aussi en cours de préparation.

Pour finir, un produit mort-né pourrait bel et bien renaître de ses cendres : AirPower. Annoncé en septembre 2017, puis annulé en 2019 à cause de problèmes de surchauffe, le produit avait pour vocation de se présenter comme un tapis de recharge sans fil permettant de charger un iPhone, une Apple Watch et un boîtier d’AirPods en même temps. Bloomberg explique ainsi qu’Apple n’a pas abandonné le projet et que la firme californienne continue à travailler sur cette solution. Un système de recharge sans fil à distance serait aussi en cours de réflexion.