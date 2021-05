Vous l’aurez probablement constaté dans votre business : les exigences des clients ne cessent de croître. Pour une entreprise, il est de plus en plus coûteux et complexe de satisfaire ses clients. Un service client d’excellence devient aujourd’hui une priorité pour répondre aux exigences de vos clients.

Dans cet e-book, Salesforce vous livre quatre cas clients pertinents et concrets d’entreprises qui ont réussi à relever tous les défis liés à la réactivité et à l’efficacité du service sur le terrain.

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez notamment comment garder un œil sur la santé et les performances de votre équipe pour les accompagner dans toutes les situations.

Mieux comprendre les besoins de vos clients

Le guide de Salesforce va vous permettre de découvrir comment améliorer votre service client sur le terrain. Vous comprendrez qu’en attribuant la bonne mission à la bonne personne, vous ferez gagner un temps précieux à votre organisation en gardant en tête vos objectifs. Bref, les conseils de Salesforce dans cet e-book vont vous aider à améliorer la gestion de vos équipes pour atteindre votre objectif premier : la satisfaction de vos clients.

Dans ce guide, vous découvrirez comment Daikin, Kpark, Qiagen et Elettric80 ont su tirer profit de la solution Field Service Lighting. Selon John McCarthy, responsable CRM chez Daikin : “grâce à une compréhension approfondie du marché et de nos clients, nous proposons une expérience de bout en bout qui nous démarque de la concurrence”.

Les équipes de ventes de Daikin passent plus de temps avec leurs clients ce qui leur permet de mieux comprendre leurs besoins. Comme vous pourrez le lire dans ce livre blanc, la meilleure compréhension client a notamment permis aux équipes de Daikin de gagner du temps sur la création des devis pour le réinvestir ailleurs.

Améliorer la perception de votre marque sur le terrain

Kpark, une entreprise française spécialisée dans la rénovation et le remplacement sur-mesure des fenêtres et volets, a aussi utilisé l’intelligence de la solution Field Service Lightning de Salesforce. En téléchargeant ce guide, vous comprendrez comment cette technologie a permis à l’entreprise de travailler de manière plus efficace et plus fiable.

Pour François Banse, directeur du marketing digital et opérationnel : “le fait de pouvoir obtenir une signature électronique sur un contrat ou d'accéder en temps réel aux informations pertinentes renforce notre image de modernité et d'efficacité auprès de nos clients. Le monde digital améliore ainsi, de façon radicale, la perception de notre marque sur le terrain”.

Pour fournir une expérience client plus fluide, il est nécessaire d’utiliser une technologie capable de :

Mettre à la disposition des employés une vision complète du client

Fournir un contexte complet pour chaque requête

Offrir un accès aux ressources de l’entreprise

Apporter des informations en fonction des données collectées

Pour découvrir des témoignages inspirants et des astuces pour transformer votre service client sur le terrain, n’oubliez pas de télécharger le guide de Salesforce.