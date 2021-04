Dans de nombreux métiers, ils arrivent d’avoir la tête plongée dans des feuilles de calcul. Au début du mois suivant, il faut analyser tous les chiffres afin de fournir des insights pertinents. Visuellement, un tableur ne permet pas de tirer des leçons rapidement. Heureusement, pour rendre les données visuelles, il existe des outils !

Grid est un outil de productivité qui permet de transformer instantanément n’importe quelle feuille de calcul en un document web interactif pouvant être partagé en ligne, en toute sécurité. Grid est un outil qui permet de gagner du temps, rationaliser le flux de travail et surtout, permet de prendre des décisions éclairées en ajoutant de l’impact et de la valeur aux projets.

Transformer les données visuellement

Grid fonctionne avec les fichiers Excel et Google Sheets. Une fois sur l’outil, il faut créer un nouveau document. Ensuite, il faut télécharger un tableur depuis son ordinateur ou bien le drive (Dropbox, Google Drive).

Le document produit par Grid se met à jour automatiquement, dès qu’une modification est faite sur le tableur. Sur le document Grid, des graphiques, tableaux et textes peuvent être ajoutés. Des fonctionnalités interactives peuvent être ajoutées afin d’avoir un réel aperçu visuel des chiffres. Il est également possible de montrer certaines parties et non l’ensemble des données.

Le document créé dans GRID peut être partagé par mail, avec des collègues ou bien avec un lien public à tous, ou encore avec un mot de passe ! Par ailleurs, les personnes peuvent faire des retours sans avoir à envoyer un nouveau document ou un mail. Grid est notamment utile pour les reportings, l’analyse de scénarios ou encore pour créer un calculateur sans avoir à coder.

Grid est un outil freemium. Une offre gratuite est disponible pour découvrir l’outil et l’utiliser de manière assez pertinente. Une offre payante à 29 dollars est également proposée et supprime le watermark Grid, offre un accès prioritaire au support ainsi que la possibilité de brander les documents.