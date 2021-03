Alors qu’une pénurie mondiale de semi-conducteurs s’abat sur le monde et plus particulièrement sur l’industrie automobile, le chinois SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) pourrait bien profiter de la situation. En effet, les technologies de l’industrie automobile ne nécessitent pas les puces les plus avancées du marché comme celles fabriquées par la société taïwanaise TSMC ou le géant sud-coréen Samsung. C’est là que SMIC pourrait faire la différence.

Comment SMIC peut profiter de la pénurie ?

SMIC est le plus grand fabriquant de semi-conducteurs en Chine. Depuis plusieurs mois, ce marché connaît une crise sans précédent : nous vivons une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Une pénurie qui a commencé quand un grand nombre de consommateurs se sont rués sur le matériel informatique au début de la pandémie de Covid-19, début 2020. Le manque de semi-conducteurs menace désormais de paralyser la production automobile dans le monde entier.

Si les marchés sont en panique, un acteur chinois pourrait bien profiter de la situation. Il s’agit de SMIC. Les puces sont fabriquées dans des « fonderies » par des entreprises spécialisées et peu nombreuses. TSMC et Samsung sont les deux fournisseurs mondiaux principaux. En 2021, il y a très peu d’entreprises capables de fabriquer des semi-conducteurs de pointe. Mais avons-nous vraiment besoin de puces dernière génération dans tous nos produits ?

Non, et c’est justement sur ce point que SMIC pourrait tirer son épingle du jeu. Tous les produits, en particulier dans l’industrie automobile, ne nécessitent pas les puces les plus avancées du marché. Les constructeurs automobiles ont besoin de technologies plus « anciennes ». SMIC maîtrise ce savoir-faire. Pour être tout à fait précis, SMIC fabrique des puces que d’autres entreprises conçoivent.

Le chinois est capable de produire des puces « moins avancées » en grande quantité

Si sa technologie est effectivement bien moins avancée que celles de TSMC et de Samsung, le géant chinois a tout de même une part de marché à conquérir avec la crise que nous traversons. SMIC pourrait dans les prochains mois devenir un rival de TSMC et de Samsung en accélérant la production de puces de « moins bonne » qualité, en tout cas équipées de technologies moins avancées. Pékin voit là une opportunité pour contrer les sanctions américaines.

Comme l’explique Sze Ho Ng, analyste chez China Renaissance : « les voitures n’ont pas besoin d’être équipées avec des puces de pointe. Beaucoup sont encore sur des puces périphériques… construites avec des technologies plus anciennes que SMIC maîtrise. C’est notamment le cas des puces utilisées pour la gestion de l’énergie afin de réguler l’utilisation de la batterie d’une voiture électrique, par exemple ». SMIC a également profité de la situation pour augmenter ses prix.