Toute personne qui possède un site et l’alimente régulièrement rêve d’avoir du trafic continu, un impact sur les réseaux sociaux ou encore de créer une communauté. Quand le site est fait sur WordPress, il y a plusieurs plugins ou intégrations à mettre en place. Seulement tous ne fonctionnent pas et sont parfois difficiles à prendre en main.

WP Social est un plugin WordPress qui améliore le trafic sur un site et l’engagement sur les réseaux sociaux grâce à des outils comme : la connexion via les réseaux sociaux, des compteurs ou encore des boutons de partage intégrés. Un outil pratique pour les blogueurs, les freelances, les influenceurs qui sont à la recherche d’une intégration simple avec les réseaux sociaux pour leur site.

Social login, compteur social et partages sur les réseaux sociaux

Avec WP Social, les visiteurs peuvent facilement se connecter à un site WordPress via leurs comptes sur les réseaux sociaux. Plusieurs possibilités sont offertes dont la connexion via Google, Facebook, Twitter ou encore LinkedIn. Des templates personnalisés sont proposés via le plugin.

Autre point, les partages. WP Social permet aux visiteurs de partager sur 15 réseaux sociaux parmi lesquels Facebook, Pinterest, Twitter… le tout en quelques clics.

Toutes les fonctionnalités au sein du même plugin

Les boutons de partage social sont disponibles dans 18 styles différents et la mise en page peut être soit verticale soit horizontale.

En fonction des chiffres ou des envies, le nombre de partages peut être affiché ou masqué.

Enfin, WP Social permet d’afficher le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux, les followers etc. 11 effets de survols et 18 styles d’icônes avec différentes formes, couleurs et styles sont disponibles.

D’une manière globale, WP Social permet d’utiliser de simples morceaux de codes courts sur un site pour ajouter les fonctionnalités importantes. Il suffit de réfléchir aux réseaux sociaux à mettre en avant et c’est parti !

WP Social est un outil payant disponible à vie pour seulement 39 dollars. Pour ce prix, le plugin peut êtr eutilisé dur 5 sites. Pour 78 dollars, le plugin peut être utilisé sur un nombre illimité de sites !

