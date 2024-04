WP Reset est une plateforme vous permettant de corriger les défauts ou bug de votre site WordPress sans avoir besoin de dételecharger WordPress ou de tout corriger manuellement. Vous pouvez également supprimer tous les petits widgets inutiles qui ralentiront votre site et vous causeront du tort. WP Reset vous propose de modifier votre plugin en changeant votre logo, vos couleurs et votre nom directement depuis la plateforme, le tout sans toucher une ligne de code.

PROFITER DE WP RESET À -69%

Réinitialisez et corrigez votre site web en quelques secondes

Une fois votre site propre et nettoyé de tous ses bugs, découvrez Collections. C’est une fonctionnalité qui vous permet d’ajouter des plugins et des thèmes WordPress pour une activation en masse à partir du cloud. Cela signifie que vous pouvez créer une sélection personnalisée de plugins et de thèmes que vous utilisez fréquemment. Par exemple, une collection pour des sites e-commerce, une collection pour des blogs ou encore une collection pour des sites vitrine.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Une fois la collection configurée, vous pouvez l’importer rapidement et facilement sur un site WordPress, sans avoir à installer chaques plugins ou thèmes manuellement. Une fonctionnalité particulièrement utile pour les développeurs WordPress, qui leur simplifie le processus d’installation et de configuration.

PROFITER DE WP RESET À -69%

Tableau de bord et sécurité

La fonctionnalité de stockage de copies antérieures de votre site dans le cloud constitue une assurance contre les situations qui peuvent s’avérer délicates. Cette sauvegarde vous permet de restaurer rapidement votre site grâce au script de récupération d’urgence en cas de besoin. Un tableau de bord interne centralise la gestion à distance de votre site, vous permettant de gérer les licences clients, les collections de plugins et de thèmes, ainsi que les snapshots.

Cette facilité de gestion assure une réponse rapide aux problèmes et vous permet de garder l’esprit tranquille pour protéger votre site WordPress en toute sécurité.

-69% sur WP Reset

Vous l’aurez compris, WP Reset simplifie la gestion et la sécurisation de votre site WordPress, en offrant des fonctionnalités telles que le nettoyage automatisé, la personnalisation sans code et la gestion centralisée des plugins et thèmes. Obtenez dès aujourd’hui un accès à vie à WP Reset pour 49$ au lieu de 158$ !

PROFITER DE WP RESET À -69%

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.