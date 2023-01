La création d’un site web est une grande étape dans le développement d’une entreprise ou d’un projet. Elle marque véritablement le début de son histoire. Elle est la vitrine de ses valeurs, de ses produits et de ses offres. Pour cette raison, il ne s’agit pas d’une étape à prendre à la légère. Elle est généralement très longue et fastidieuse. Pour rendre cette étape un peu plus agréable et simple, il existe des outils no-code tels que WebWave ou Cwicly Builder. Avec ce dernier, il suffit de déplacer des blocs !

Une solution de création de sites complète

Cwicly Builder est un outil qui s’intègre directement à l’éditeur WordPress. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de jongler entre plusieurs interfaces lors de la création de votre site web, ce qui s’avère très pratique. Une fois le plug-in installé, vous découvrez une large palette de fonctionnalités qui permet de donner vie à votre projet.

Une boîte à outils complète est mise à disposition. Elle vous permet de créer des templates avec les couleurs, les visuels et les polices d’écriture de votre choix. Vous pouvez bien entendu les déplacer et les modifier. À noter que Cwicly Builder propose une grande panoplie de polices tirées de Google Fonts, une bibliothèque de designs et plus de 1 000 icônes à utiliser sur votre site.

Colonnes, menu, onglets… Tous les éléments nécessaires à la conception d’un site attractif, responsive et performant sont proposés et peuvent être ajoutés, sans avoir à saisir une seule ligne de code. Des pop-ups peuvent également être intégrés afin de capter l’attention de l’utilisateur. Il est possible de choisir l’élément qui fera apparaître la fenêtre en question : click, scroll, inactivité…

Bien que Cwicly Builder soit un outil no-code, il est possible d’utiliser vos connaissances en code pour développer votre projet depuis la solution. Vous pouvez insérer des éléments en PHP, CSS et Javascript.

Exceptionnellement, l’outil est affiché au prix de 79 dollars à vie au lieu de 249 dollars sur la marketplace AppSumo. L’offre donne droit à la création de trois sites web, à une bibliothèque avec plus de 500 templates et toutes les fonctionnalités disponibles. Pour créer davantage de projets, vous pouvez stacker les codes.

