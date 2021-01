Apple serait actuellement en train de travailler au développement de son premier casque de réalité virtuelle, a rapporté Bloomberg. D’ores et déjà considéré comme un produit de niche haut de gamme, sa sortie serait prévue pour 2022 et devancerait ainsi l’arrivée des lunettes de réalité augmentée tant attendues de la marque à la pomme.

Apple se met à la réalité virtuelle

N301 : c’est le nom de code du tout premier casque VR d’Apple. Celui-ci serait autonome et sans fil (comme l’est l’Oculus Quest) et intégrerait une nouvelle puce made in Apple, encore plus puissante que la fameuse M1 révélée l’année dernière. La firme de Cupertino souhaiterait également lui conférer une résolution plus importante que celle que l’on retrouve sur les casques haut de gamme actuels, tout en le rendant plus petit et léger.

Comme à son habitude, Apple se montre ambitieuse quant à la confection de son nouveau produit qu’elle désire à la fois innovant, puissant et design. Un défi de taille compte tenu du retard déjà accumulé sur ses concurrents, mais loin d’être impossible. Pour l’heure, néanmoins, il semblerait que la firme ne soit pas encore parvenue aux résultats escomptés. Selon les dernières informations relevées, les prototypes seraient pour l’instant trop imposants et trop lourds. Notons par ailleurs que ces deniers intégreraient un ventilateur, ce qui est plutôt inhabituel pour les produits de la marque à la pomme.

Sur certains prototypes, Apple testerait également l’intégration de caméras externes permettant de mêler des fonctionnalités de réalité augmentée à ce casque de réalité virtuelle. Leur rôle, en outre, serait de tracker le mouvement des mains afin de permettre à l’usager d’utiliser un clavier virtuel.

Comme nous l’avons précédemment souligné, Apple veut que son casque VR soit un produit haut de gamme. Il est ainsi attendu qu’il dépasse les 1 000 dollars à la vente, quand ses concurrents proposent des produits aux prix allant de 300 à 900 dollars. Un positionnement qui vise un public de niche, et dont la firme de Cupertino à bien conscience puisque, selon plusieurs sources, elle s’attend à vendre seulement 180 000 unités par an et à travers le monde.

Un premier lancement pour préparer les utilisateurs aux lunettes de réalité augmentée ?

Pour Apple, la sortie de son casque VR serait en réalité un moyen de préparer le grand public à la sortie de ses lunettes de réalité augmentée. Attendues depuis des années, celles-ci représentent un véritable enjeu pour la marque à la pomme qui voit en elles les remplaçantes du smartphone.

Si ces dernières aussi, sont en phase de développement sous le nom de code N421, leur sortie n’est toutefois pas prévue de si tôt. En effet, elles n’en seraient actuellement qu’au stade de « l’architecture », ce qui signifie qu’Apple travaille encore sur ses technologies sous-jacentes… Autant dire qu’on est loin du compte !