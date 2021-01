Les constructeurs d’ordinateurs portables, de smartphones et de routeurs commencent tout juste à commercialiser des appareils compatibles avec la nouvelle norme de réseau sans-fil domestique, et les utilisateurs français devraient bientôt pouvoir en profiter — au moins dans une certaine mesure. Après des mois de concertation et une harmonisation nécessaire des fréquences à l’échelle européenne, le Wi-Fi 6E devrait en effet faire officiellement ses premiers pas dans l’Hexagone au printemps. C’est du moins ce qu’a confirmé l’ANFR à 01Net.

« Les modifications du Tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) ont déjà été adoptées par le Conseil d’administration de l’ANFR de novembre dernier. Elles vont aboutir à la publication prochainement d’un arrêté du Premier ministre », a ainsi précisé un porte-parole de l’Agence Nationale des Fréquences à nos confrères « L’Arcep sera donc en mesure de transposer très rapidement le cadre harmonisé après mars », a-t-il ajouté. En clair, le Wi-Fi 6E en France, c’est pour bientôt, mais son adoption n’aura pas été simple.

Une bande 6 GHz problématique

Comme l’évoque l’ANFR, il a préalablement fallu une harmonisation européenne des fréquences utilisées par le Wi-Fi 6E. Et pour cause, si la nouvelle génération de Wi-Fi est plus performante (notamment au travers d’un latence réduite et de meilleurs débits), c’est parce qu’elle utilise une bande de fréquences en 6 GHz (comprise entre 5945 et 6425 MHz). Une bande également exploitée par les faisceaux hertziens et qui s’avère proche des fréquences utilisées par le système de signalisation ferroviaire CBTC. Pour solutionner cet obstacle, il a été décidé de limiter légèrement les émissions du Wi-Fi 6E, explique 01Net, afin de s’assurer qu’elles ne puissent pas gêner les dispositifs CBTC. Des mesures avalisées en novembre 2020 au niveau européen.

Reste que si le Wi-Fi 6E devrait être approuvé définitivement par les autorités françaises au printemps, il faudra attendre un peu avant que cette nouvelle technologie s’invite vraiment dans notre quotidien. Non seulement, les appareils compatibles sont encore peu nombreux, mais les Box internet des quatre principaux opérateurs français ne supportent pas encore cette nouvelle norme.