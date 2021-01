D’après le média TechCrunch, la maison-mère de Snapchat, Snap, vient de faire l’acquisition de la startup StreetCred, spécialisée dans les données de localisation. Le montant du rachat n’a toutefois pas été dévoilé.

En conséquence, la plateforme basée à New York va fermer ses portes et quatre de ses employés vont rejoindre les équipes de Snap. Parmi eux, se trouvent les cofondateurs de la société, Randy Meech et Diana Shkolnikov. Cette dernière est l’ancienne directrice de l’ingénierie chez Mapzen, une ancienne entreprise de cartographie en open source et filiale de Samsung. Meech, quant à lui, était le PDG de cette même entreprise et auparavant, il était le président des produits locaux et de la cartographie chez AOL. En 2018, il affirmait que son but était d’« ouvrir et décentraliser » les données de localisation en créant un marché basé sur une blockchain où les utilisateurs sont récompensés pour leur contribution à la collecte de ces données.

StreetCred a notamment mis au point un jeu mobile dans lequel les joueurs s’affrontent entre eux dans le but de cartographier leur ville. Avec leur expertise dans ce domaine, ils vont aider Snap à développer ses produits liés à la cartographie et à la localisation, la Snap Map en l’occurrence. Lancée en 2017, elle permet aux utilisateurs de visualiser des snaps publics dans une zone géographique donnée, ainsi que de partager leur emplacement avec leurs amis. Sur l’application, les utilisateurs peuvent voir leur bitmoji à l’endroit de leur localisation.

Par ailleurs, l’équipe de StreetCred va très probablement travailler sur la fonctionnalité Local Lenses. Lancée récemment à Londres, elle mêle la localisation et la réalité augmentée, puisque des utilisateurs de l’application Snapchat pouvaient se rendre dans une rue de la capitale britannique pour y peindre virtuellement les murs des immeubles. Il n’est pas exclu qu’ils participent également au développement de Places. Cet outil intégré à la Snap Map permet d’échanger avec un commerce simplement en cliquant dessus sur la carte depuis l’application.

Pour rappel, la priorité de Snap reste la réalité augmentée, comme elle l’avait annoncé lors du Snap Partner Summit 2020. Nul doute que les employés de StreetCred pourront aider le réseau social à améliorer sa technologie pour l’incorporer dans sa carte.